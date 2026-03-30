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Internacional

Imigrante mexicano morre sob custódia da imigração dos EUA, diz ICE

Com isso, sobe para 14 o número de mortes sob custódia do ICE, em 2026
Ted Hesson – repórter da Reuters
Publicado em 30/03/2026 - 20:20
Washington
Agente do ICE em aeroporto de Nova York 27 de março de 2026 REUTERS/Shannon Stapleton
© REUTERS/Shannon Stapleton/Proibida reprodução
Reuters

Um imigrante mexicano morreu sob custódia da imigração dos Estados Unidos em Los Angeles, no último dia 25 de março, informou o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nesta segunda-feira (30). Com isso, sobe para 14 o número de pessoas mortas sob custódia do ICE em 2026.

José Guadalupe Ramos, que estava sendo mantido no Centro de Processamento ICE de Adelanto, foi encontrado inconsciente e sem reação em seu beliche pela equipe de segurança, disse o ICE em um comunicado à imprensa.

A equipe chamou o pessoal médico do local e ele foi transferido para um hospital da região, onde foi declarado morto, segundo o ICE.

Deportações

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou um esforço de deportação em massa após assumir o cargo em 2025, prometendo deter e deportar milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA.

O número de imigrantes detidos pelo ICE atingiu níveis recordes, com 68 mil presos no início de fevereiro, apesar das críticas dos oponentes que afirmam que essa medida é excessivamente punitiva e potencialmente mortal.

Pelo menos 31 pessoas morreram nas prisões do ICE em 2025, um recorde, em duas décadas, que poderá ser batido neste ano se o ritmo de óbitos continuar a subir. 

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