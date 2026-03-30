Imigrante mexicano morre sob custódia da imigração dos EUA, diz ICE
Um imigrante mexicano morreu sob custódia da imigração dos Estados Unidos em Los Angeles, no último dia 25 de março, informou o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nesta segunda-feira (30). Com isso, sobe para 14 o número de pessoas mortas sob custódia do ICE em 2026.
José Guadalupe Ramos, que estava sendo mantido no Centro de Processamento ICE de Adelanto, foi encontrado inconsciente e sem reação em seu beliche pela equipe de segurança, disse o ICE em um comunicado à imprensa.
A equipe chamou o pessoal médico do local e ele foi transferido para um hospital da região, onde foi declarado morto, segundo o ICE.
Deportações
O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou um esforço de deportação em massa após assumir o cargo em 2025, prometendo deter e deportar milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA.
O número de imigrantes detidos pelo ICE atingiu níveis recordes, com 68 mil presos no início de fevereiro, apesar das críticas dos oponentes que afirmam que essa medida é excessivamente punitiva e potencialmente mortal.
Pelo menos 31 pessoas morreram nas prisões do ICE em 2025, um recorde, em duas décadas, que poderá ser batido neste ano se o ritmo de óbitos continuar a subir.
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