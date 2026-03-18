logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Irã ameaça indústria de energia do Catar, Arábia Saudita e Emirados

Teerã reage a ataques dos EUA e Israel contra instalações de gás
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 13:40
Brasília
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
© REUTERS/Dado Ruvic/Proibida reprodução

Após sofrer ataques contra infraestruturas energéticas do país, o Irã emitiu um alerta, nesta terça-feira (18), para evacuação de cinco instalações de processamento de petróleo e gás no Catar, na Arábia Saudita, e nos Emirados Árabes Unidos. Os danos a esses complexos podem aprofundar a crise no mercado global.  

“Esses locais agora são alvos legítimos e podem ser atingidos nas próximas horas, instando os moradores locais a se deslocarem imediatamente para locais seguros”, diz comunicado da Guarda Revolucionária Islâmica divulgada pela Press TV, empresa de mídia estatal do Irã.

Os locais citados são a refinaria Samref e o complexo petroquímico Al-Jubail, na Arábia Saudita; o campo de gás Al-Hosn, nos Emirados Árabes; além do complexo petroquímico Al-Mesaieed e a refinaria de Ras Laffan, ambos no Catar.

A Guarda Revolucionária pede ainda que as pessoas se mantenham afastadas de “qualquer infraestrutura petrolífera associada aos Estados Unidos”.

A mídia estatal Fars News, do Irã, citou uma fonte militar do país persa dizendo que “os mercados de energia certamente sofrerão um novo choque, e essas chamas roubarão a estabilidade dos regimes que apoiam o inimigo na região”.

O preço do barril do petróleo Brent no mercado internacional opera em alta de cerca de 5% nesta quarta-feira (18), vendido a US$ 108 dólares. O preço dos combustíveis tem subido desde o início da guerra, principalmente, por causa do fechamento do Estreito de Ormuz, por onde trafega cerca de 25% do óleo mundial. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Retaliação

O país persa ameaça bombardear as instalações de países do Golfo Pérsico em retaliação aos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos (EUA) contra instalações da indústria petrolífera iraniana em South Pars, considerado o maior campo de gás natural do mundo, na fronteira com o Catar, e contra as instalações de refino de Asaluyed, na região costeira.

O comunicado das forças de defesa do Irã acrescentou que os governos árabes do Golfo Pérsico ignoraram os avisos do Irã, persistindo em uma “subserviência cega”.

“Já alertamos repetidamente seus líderes contra seguirem esse caminho perigoso e arrastarem seus povos para uma grande aposta com seu destino”, diz a nota

Monarquias reagem

O ministro das relações exteriores do Catar, Majed Al Ansari, disse que o ataque israelense contra instalações de energia do Irã é uma medida “irresponsável” em meio à escalada do atual conflito.

“Atacar infraestruturas energéticas constitui uma ameaça à segurança energética global, bem como aos povos da região e ao seu meio ambiente. Reiteramos, como já enfatizamos diversas vezes, a necessidade de evitar ataques contra instalações vitais”, disse o chanceler da monarquia árabe.

A Arábia Saudita realiza na noite desta quarta-feira (18), na capital Riad, uma reunião com países árabes e islâmicos para discutir a escalada da guerra na região com objetivo “aprimorar a consulta e a coordenação sobre formas de apoiar a segurança e a estabilidade regional”.

O país árabe informou que dois mísseis balísticos e um drone foram interceptados nesta quarta na região Leste da Arábia Saudita.

 

Relacionadas
Local atacado por Israel em Beirute 24/10/2024 REUTERS/Ahmad Al-Kerdi
Guerra deixa salas de aula com crianças feridas ou mortas diariamente
Fumaça sobe após ataque de Israel a Beirute, no Líbano 04/03/2026 REUTERS/Claudia Greco
Israel ataca centro de Beirute em uma expansão da guerra
National Counterterrorism Center Director Joseph Kent attends a House Homeland Security hearing entitled
Chefe do antiterrorismo dos EUA renuncia: “Irã não é ameaça iminente”
Edição:
Amanda Cieglinski
EUA Israel Irã Ataque ao Irã petróleo gás Emirados Árabes Catar Arábia Saudita Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Ministério das Comunicações investiga Ratinho por discurso transfóbico
qua, 18/03/2026 - 14:08
Internacional Nasa marca lançamento da missão Artemis II para abril
qua, 18/03/2026 - 13:54
Rio de Janeiro (RJ), 18/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Fachada da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
Economia Transpetro fará transporte marítimo para empresas de fora da Petrobras
qua, 18/03/2026 - 13:50
São Paulo (SP), 18/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O Tenente-Coronel Geraldo Leite Rosa e sua ex-esposa, Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/Instagram
Direitos Humanos Polícia Civil afasta hipótese de suicídio da PM Gisele Santana
qua, 18/03/2026 - 13:49
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
Internacional Irã ameaça indústria de energia do Catar, Arábia Saudita e Emirados
qua, 18/03/2026 - 13:40
Rio de Janeiro (RJ) 13/05/2025 - Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação
Direitos Humanos Ônibus é queimado em reação à operação policial no Morro dos Prazeres
qua, 18/03/2026 - 13:22
Ver mais seta para baixo