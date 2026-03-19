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Internacional

Irã atinge centro de energia do Catar e alvos na Arábia Saudita

Escalada na guerra faz os preços de petróleo dispararem
Parisa Hafezi, Rami Ayyub e Maya Gebeily - Repórteres da Reuters*
Publicado em 19/03/2026 - 08:16
Dubai e Jerusalém
Smoke is left in the sky after reported Iranian missile attacks, following strikes by the United States and Israel against Iran, as seen from Doha, Qatar, February 28, 2026. REUTERS/Mohammed Salem
© REUTERS/Mohammed Salem - Proibido reprodução
Reuters

O enorme campo de gás Pars, no Irã, foi atingido nessa quarta-feira (18), em uma grande escalada na guerra dos Estados Unidos (EUA) e de Israel contra o Irã, que fez os preços do petróleo dispararem. Teerã atingiu o Catar e disparou mísseis contra a Arábia Saudita, depois de prometer ataques a alvos de petróleo e gás em todo o Golfo.

A gigante estatal do petróleo do Catar, QatarEnergy, relatou "danos extensos" depois que a cidade industrial de Ras Laffan, um centro da indústria de energia, foi atingida por mísseis iranianos. A Arábia Saudita disse ter interceptado e destruído quatro mísseis balísticos lançados em direção a Riad nessa quarta-feira e uma tentativa de ataque de drones a uma instalação de gás no leste do país.

A escalada ameaça piorar uma desorganização sem precedentes no fornecimento global de energia, o que elevou os riscos políticos para o presidente dos EUA, Donald Trump. Os preços do diesel nos Estados Unidos já subiram acima de US$ 5 por galão pela primeira vez desde o aumento da inflação de 2022, que corroeu o apoio ao seu antecessor Joe Biden.

O conflito já interrompeu o transporte marítimo da região produtora de energia mais importante do mundo e agora pode causar danos duradouros à sua infraestrutura. Os preços de referência do petróleo Brent subiram cerca de 5%, ficando acima de US$ 108. Os mercados de ações caíram.

Em Washington, a chefe de Espionagem dos EUA, Tulsi Gabbard, disse ao Congresso que o governo do Irã foi enfraquecido desde o início da guerra em 28 de fevereiro, mas parece estar intacto, com Teerã e seus aliados ainda capazes de atacar os interesses dos EUA e de seus aliados no Oriente Médio.

Os preços ao produtor dos EUA tiveram o maior aumento em sete meses em fevereiro, impulsionados pelos custos mais altos de serviços e de uma série de mercadorias, e podem acelerar ainda mais à medida que a guerra aumenta os preços do petróleo.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que o governo Trump anunciaria "algumas coisas" nas próximas 24 a 48 horas para lidar com o aumento dos preços do gás.

Pars é o setor iraniano do maior depósito de gás natural do mundo, que o Irã compartilha com o Catar do outro lado do Golfo.

O ataque foi amplamente divulgado na mídia israelense como tendo sido realizado por Israel com o consentimento dos EUA, embora nenhum dos países tenha reconhecido a responsabilidade imediata.

A agência de notícias Fars, do Irã, informou que tanques de gás e partes de uma refinaria foram atingidos. Os trabalhadores foram evacuados e a mídia estatal disse, mais tarde, que o incêndio estava sob controle.

O Catar, um aliado próximo dos EUA que abriga a maior base aérea do país na região, culpou Israel pelo ataque, sem mencionar qualquer papel dos EUA, e o chamou de "perigoso e irresponsável", colocando em risco a segurança energética global. Os Emirados Árabes Unidos também denunciaram o ataque.

O Irã listou uma série de importantes instalações regionais de petróleo e gás, que chamou de "alvos diretos e legítimos" -- a Refinaria Samref e o Complexo Petroquímico Jubail da Arábia Saudita, o Campo de Gás Al Hosn dos Emirados Árabes Unidos, e o Complexo Petroquímico Mesaieed do Catar, a Mesaieed Holding Company e Ras Laffan.

Acrescentou que essas instalações deveriam ser esvaziadas imediatamente antes de serem atingidas nas próximas horas.

Os EUA e Israel tinham evitado atacar as instalações de produção de energia do Irã no Golfo, evitando a retaliação iraniana contra as indústrias de petróleo e gás de seus vizinhos.

O Irã já fechou o Estreito de Ormuz, que movimenta 20% do fornecimento global de petróleo e gás natural liquefeito, mas as nações consumidoras esperavam que a interrupção fosse de curta duração, desde que a infraestrutura de produção fosse poupada.

A chefe de Política Externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, conversou por telefone nessa quarta-feira, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e disse que a passagem segura pelo Estreito era uma prioridade para a Europa e que o bloco apoiava uma solução diplomática para a guerra.

"Todos estão na mira"

Os militares israelenses também atingiram o centro de Beirute, destruindo prédios de apartamentos, em alguns dos ataques aéreos mais intensos na capital libanesa em décadas.

Ontem, Israel matou o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, um dia depois de eliminar o poderoso chefe de Segurança Ali Larijani, e o ministro da Defesa israelense, Israel Katz. "Ninguém no Irã tem imunidade e todos estão na mira".

Ele e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, autorizaram os militares israelenses a "atacar qualquer autoridade de alto escalão iraniano para o qual surja uma oportunidade operacional e de inteligência, sem a necessidade de aprovação adicional".

Em Teerã, milhares de pessoas foram às ruas para o funeral de Larijani e de outros líderes mortos.

O Irã retaliou a morte de Larijani disparando mísseis contra Israel, que, segundo as autoridades israelenses, mataram duas pessoas perto de Tel Aviv. Teerã disse que disparou durante a noite contra Tel Aviv, Haifa e Beersheba, em Israel, e contra as bases dos EUA no Barhein, Iraque, na Jordânia, no Kuwait, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

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