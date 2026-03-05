logo ebc
Irã avisa que navios fora do protocolo em Ormuz serão afundados

País declarou que área do estreito está sob seu controle
RTP*
Publicado em 05/03/2026 - 07:20
Teerã
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
© Reuters/Hamad I Mohammed/proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

A Guarda Revolucionária da República Islâmica iraniana declarou nesta quinta-feira (5) o Estreito de Ormuz, entre os golfos Pérsico e de Omã, sob seu controle, segundo o direito internacional e alertou que quaisquer navios fora do protocolo serão afundados.

"De acordo com as leis e resoluções internacionais em tempos de guerra, as regras de trânsito pelo Estreito de Ormuz estarão sob o controle da República Islâmica", disse o brigadeiro-general Kiumars Heidari, vice-comandante da base Khatam al-Anbiya, o comando central unificado das Forças Armadas iranianas, às televisões locais.

O militar frisou que alguma quebra das normas por parte das embarcações que cruzem a zona pode implicar que sejam "atacadas e afundadas".

Este é o sexto dia da guerra que eliminou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos e no poder desde 1989.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

