Irã avisa que navios fora do protocolo em Ormuz serão afundados

País declarou que área do estreito está sob seu controle

A Guarda Revolucionária da República Islâmica iraniana declarou nesta quinta-feira (5) o Estreito de Ormuz, entre os golfos Pérsico e de Omã, sob seu controle, segundo o direito internacional e alertou que quaisquer navios fora do protocolo serão afundados.

"De acordo com as leis e resoluções internacionais em tempos de guerra, as regras de trânsito pelo Estreito de Ormuz estarão sob o controle da República Islâmica", disse o brigadeiro-general Kiumars Heidari, vice-comandante da base Khatam al-Anbiya, o comando central unificado das Forças Armadas iranianas, às televisões locais.

O militar frisou que alguma quebra das normas por parte das embarcações que cruzem a zona pode implicar que sejam "atacadas e afundadas".

Este é o sexto dia da guerra que eliminou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos e no poder desde 1989.

