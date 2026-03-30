Irã confirma morte de comandante da Marinha da Guarda Revolucionária

O Irã confirmou nesta segunda-feira (30) a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, após ferimentos graves, informou a mídia iraniana com base em declaração da Guarda.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse em 26 de março: "Em uma operação precisa e letal, as forças israelenses eliminaram o comandante da Marinha da IRGC, Tangsiri, juntamente com oficiais do comando naval sênior."

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