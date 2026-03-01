logo ebc
Irã eleva para 153 as estudantes mortas em ataque a escola

Teerã culpa os Estados Unidos e Israel pelo "ataque sionista desumano"
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 01/03/2026 - 14:45
Rio de Janeiro
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
© Frame/Reuters - Proibido reprodução

O Ministério da Educação do Irã elevou para 153 o número de meninas mortas no ataque de sábado (28) a uma escola em Minab, no sul do país, além de 95 feridas. Teerã culpa os Estados Unidos (EUA) e Israel pelo "ataque sionista desumano", disse Ali Farhadi, porta-voz do Ministério da Educação iraniano, à agência de notícias Irna.

Neste domingo (1º), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) divulgou nota condenando fortemente o ataque que atingiu uma escola primária feminina, em meio à escalada militar no Oriente Médio. A entidade afirma estar “profundamente alarmada” com o impacto dos confrontos sobre instituições de ensino, estudantes e profissionais de educação.

“A morte de alunos em um espaço dedicado à aprendizagem constitui grave violação da proteção conferida às escolas pelo direito internacional humanitário”, destaca a Unesco na nota.

 A organização também alerta que ataques contra instituições educacionais “colocam em risco estudantes e professores e comprometem o direito à educação”.

A manifestação cita explicitamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Resolução 2601 (2021), que condena ataques a escolas em situações de conflito armado e reforça a obrigação das partes envolvidas de proteger ambientes educacionais.

* Com informações da Telesur.

