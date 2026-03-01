Irã está aberto a esforços para desescalada, afirma Omã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse ao chanceler de Omã, Badr Albusaidi, em ligação telefônica, que Teerã está aberta a quaisquer esforços sérios para diminuir a tensão após os ataques de Israel e dos Estados Unidos (EUA) neste fim de semana.

A informação foi dada em comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Omã neste domingo (1º).

Omã tem atuado como mediador nas negociações nucleares entre os EUA e o Irã.

