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Internacional

Irã: França e Itália se unem à Espanha contra ações dos EUA e Israel

Donald Trump chamou os aliados da Otan de covardes e inúteis
John Irish e Angelo Amante* – repórteres da Reuters
Publicado em 31/03/2026 - 12:39
Paris e Roma
Iran - 13/06/2025 Prédios danificados em Teerã após ataques israelenses na sexta-feira. Foto Agência de Notícias da republica Islâmica.
© Agência de Notícias da republica Islâmica.
Reuters

A França e a Itália se juntaram à Espanha para repelir operações militares israelenses e norte-americanas, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, apontou os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa como inúteis na guerra de um mês contra o Irã, acentuando as divisões.

As decisões foram tomadas em um cenário de tensões entre Washington e os importantes parceiros sobre a guerra no Irã. Neste mês, Trump chamou os aliados de longa data da Otan de "covardes" pela falta de apoio no conflito no Oriente Médio.

Nesta terça-feira (31), ele criticou os países que não ajudaram nos ataques israelenses e norte-americanos contra o Irã, incluindo a França, escrevendo em sua rede social, o Truth Social:

"A França não permitiu que aviões com destino a Israel, carregados de suprimentos militares, sobrevoassem o território francês. A França tem sido MUITO INÚTIL em relação ao 'Açougueiro do Irã', que foi eliminado com sucesso! Os EUA LEMBRARÃO!!!"

Um diplomata ocidental e duas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que a França não permitiu que Israel usasse seu espaço aéreo para transportar armas norte-americanas a serem usadas na guerra contra o Irã.

Os aviões israelenses estavam transportando as armas e, por isso, fizeram a solicitação, afirmou uma das fontes.

As fontes disseram que a recusa, que ocorreu no fim de semana. Foi a primeira vez que a França fez isso desde o início do conflito, em 28 de fevereiro. Nem a Presidência francesa nem o Ministério das Relações Exteriores comentaram o assunto.

Itália

Na semana passada, a Itália negou permissão para que aeronaves militares dos EUA pousassem na base aérea de Sigonella, na Sicília, antes de seguirem para o Oriente Médio.

De acordo com o jornal Corriere della Sera, que divulgou a notícia pela primeira vez, "alguns bombardeiros dos EUA" deveriam pousar na base no leste da Sicília antes de voar para o Oriente Médio.

A reportagem não especificou quando as aeronaves deveriam aterrissar, mas disse que a permissão foi negada porque os EUA não haviam solicitado autorização e a liderança militar da Itália não havia sido consultada, conforme exigido pelos tratados que regem o uso das instalações militares dos EUA no país.

Espanha

A Espanha disse nesta segunda-feira (30) que fechou seu espaço aéreo para os aviões dos EUA envolvidos em ataques ao Irã. O primeiro-ministro Pedro Sánchez está entre os críticos mais veementes dos ataques dos EUA e de Israel.

A Espanha só permitirá o uso de suas bases se for para a "defesa coletiva" dos aliados da Otan, declarou a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, nesta terça-feira, esclarecendo que a negativa do uso do espaço aéreo espanhol para os aviões norte-americanos envolvidos no conflito com o Irã estava em vigor desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

Saiba mais na reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

*Reportagem adicional de Giselda Vagnoni em Roma, Charlie Devereux e Emma Pinedo em Madri

É proibida a reprodução deste conteúdo

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