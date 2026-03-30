logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel aprova pena de morte para palestinos acusados de terrorismo

Polêmica lei foi apresentada pelo ministro da Segurança Nacional
Mariana Ribeiro Soares – repórter da RTP
Publicado em 30/03/2026 - 18:53
Tel Aviv
Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir celebrates after Israel's parliament passed a law on Monday making the death penalty a default sentence for Palestinians convicted in military courts of deadly attacks, at the Knesset, Israel’s parliament in Jerusalem, March 30, 2026 REUTERS/Oren Ben Hakoon ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Oren Ben Hakoon/proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Parlamento israelense aprovou, nesta segunda-feira (30), uma lei polêmica que prevê a pena de morte para palestinos da Cisjordânia condenados por ataques fatais contra judeus.

O projeto de lei — apresentado por membros de um partido de extrema-direita dentro da coligação governamental do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — foi aprovado por 62 votos a favor e 48 contrários.

A aprovação é uma vitória para os aliados de extrema-direita de Netanyahu, que votou a favor.

A medida foi promovida por Itamar Ben-Gvir (celebrando na imagem em destaque), o ministro da Segurança Nacional de extrema-direita.

"Este é um dia de justiça para os assassinados, um dia de dissuasão para os inimigos", disse Ben-Gvir no Knesset, o Parlamento israelense. "Quem escolhe o terror escolhe a morte", arrematou.

A lei se aplica apenas àqueles que “causam intencionalmente a morte de uma pessoa com o objetivo de negar a existência do Estado de Israel”. Na prática, a definição exclui os terroristas judeus. 

De acordo com a nova norma, a pena de morte será aplicável até 90 dias após a condenação definitiva, com possibilidade de adiamento até 180 dias.

O texto obriga – salvo exceções não definidas – os tribunais militares israelenses a impor essa pena aos palestinos residentes na Cisjordânia ocupada, enquanto os tribunais que julgam cidadãos israelenses têm a possibilidade de aplicar, em vez disso, a prisão perpétua.

Repercussão

As críticas à nova lei de Israel não tardaram a chegar. A Autoridade Palestina acusou Israel de tentar "legitimar execuções extrajudiciais" e de estar violando o direito internacional.

"Tais leis e medidas não quebrarão a vontade do povo palestino nem minarão a sua firmeza", afirmou o gabinete do presidente Mahmoud Abbas em comunicado, que garantiu que os palestinos vão “continuar a sua luta legítima pela liberdade, independência e pelo estabelecimento de um Estado palestino independente com Jerusalém Oriental como a sua capital".

O ministério palestino dos Negócios Estrangeiros considera que esta lei constitui "um crime e uma escalada perigosa nas políticas de ocupação [por Israel, que] não tem nenhuma soberania sobre a terra da Palestina”.

Os principais grupos de defesa dos Direitos Humanos de Israel denunciaram a lei como "um ato de discriminação institucionalizada e de violência racista contra os palestinos".

A Associação para os Direitos Civis em Israel afirmou ter apresentado um recurso contra a lei no Supremo Tribunal de Israel.

O Conselho da Europa afirmou que a nova lei representa uma “grave retrocesso”.

"A entrada em vigor desta lei representaria um novo afastamento de Israel do quadro de valores a que historicamente optou por aderir", afirmou Alain Berset, secretário-geral da organização europeia de direitos humanos, em comunicado.

"A pena de morte é um anacronismo jurídico incompatível com os padrões contemporâneos de direitos humanos. Além disso, qualquer aplicação discriminatória é inaceitável em um Estado de direito", acrescentou Berset.

Ainda antes da votação, o projeto de lei atraiu críticas dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, França, Itália e Reino Unido, que afirmaram que tinha um caráter "de fato discriminatório" contra os palestinos e minava os princípios democráticos de Israel.

Hamas 

O Hamas disse que a nova lei reflete a "natureza sanguinária” de Israel e “expõe a falsidade das suas repetidas alegações de que é civilizado e comprometido com os valores humanos”.

A votação no Knesset ocorreu no momento em que vigora um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor em 10 de outubro, mais de dois anos após o início da guerra na Faixa de Gaza.

O conflito foi desencadeado por um ataque sem precedentes do movimento islâmico-palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023.

A pena de morte existe em Israel, mas foi aplicada apenas duas vezes: em 1948, pouco depois da fundação do Estado, contra um capitão do exército acusado de alta traição; e em 1962, quando o criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann, um dos arquitetos do holocausto nazista, foi enforcado.

Atualmente, a pena de morte é proibida para a maioria dos crimes em Israel, sendo permitida apenas em casos extraordinários de crimes de guerra ou genocídio.

É proibida a reprodução deste conteúdo
 

Relacionadas
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Brasil critica Israel por proibir religiosos no Santo Sepulcro
Direitos Humanos Conflito no Oriente Médio Palestina Israel Pena de Morte
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14.09.2023-Ministro Cristiano Zanin em sessão extraordinária que prossegue com o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, acusado de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Zanin condena acusado de participar de trote misógino contra alunas
seg, 30/03/2026 - 20:22
Agente do ICE em aeroporto de Nova York 27 de março de 2026 REUTERS/Shannon Stapleton
Internacional Imigrante mexicano morre sob custódia da imigração dos EUA, diz ICE
seg, 30/03/2026 - 20:20
São Paulo (SP), 21/01/2026 - Pessoa em situação de vulnerabilidade social dorme na Avenida da Liberdade após chegada da frente fria na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos ONU cobra acesso a direitos básicos para pessoas em situação de rua
seg, 30/03/2026 - 19:47
São Paulo (SP), 19/03/2026 - Promotor de Justiça, Lincoln Gakiya, participa do programa Na Mesa com Datena. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Na Mesa com Datena recebe o promotor Lincoln Gakiya nesta terça-feira
seg, 30/03/2026 - 19:27
Brasília (DF) 30/03/2026 O embaixador do Irã, Abdollah Nekounam Ghadiri, durante entrevista exclusiva à Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Ilusão de negociação entre EUA e Irã virou piada, diz embaixador
seg, 30/03/2026 - 19:24
São Paulo (SP), 30/03/2026 - Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, participa do Leilão do Aeroporto Internacional do Galeão do Rio de Janeiro, na B3. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Expectativa é leiloar Aeroporto de Brasília em novembro, diz ministro
seg, 30/03/2026 - 19:24
Ver mais seta para baixo