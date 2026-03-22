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Internacional

Israel atinge ponte no sul do Líbano e ordena destruição de casas

Ataques israelenses já mataram mais de mil pessoas em solo libanês
Por Ahmed Fahmy, Amr Abdallah Dalsh e Alexander Cornwell - Repórteres da Reuters
Publicado em 22/03/2026 - 17:19
Tiro/Tel Aviv
Deslocados buscam abrigo após escalada de violência entre Hezbollah e Israel em Beirute 22/3/2026 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
© Reuters/Amr Abdallah Dalsh/Proibida reprodução
Reuters

Forças militares israelenses atingiram uma ponte principal que liga o sul do Líbano ao resto do país neste domingo (22), depois de ordenar que seus militares destruíssem todas as passagens sobre o rio Litani e intensificassem a demolição de casas perto da fronteira sul.

A destruição de pontes e casas marca uma escalada significativa na campanha militar de Israel no Líbano, que foi arrastado para a guerra regional em 2 de março, quando o grupo armado Hezbollah disparou contra o território israelense.

A lei internacional em geral proíbe militares de atacarem a infraestrutura civil. 

O ataque de domingo pulverizou um cruzamento na rodovia costeira do Líbano, que atravessava terras agrícolas e era uma das principais rotas que ligavam o sul e o centro do Líbano.

Fuga

Um porta-voz militar israelense havia anunciado que o Exército atacaria a ponte no início do domingo.

Lama al-Fares, que mora em uma fazenda adjacente à passagem, disse que sua família colocou tudo o que pôde no carro quando viu o aviso. Eles dirigiram cerca de um quilômetro para o norte na rodovia e esperavam o fim do ataque no topo de uma colina com vista para a rodovia.

"Nossa casa fica bem ao lado da ponte. Ela foi destruída na última guerra e nós reconstruímos uma estrutura básica para viver -- espero que ainda esteja de pé", afirmou ela à Reuters.

Mortes

Mais cedo, um israelense foi morto em seu carro perto da fronteira com o Líbano após o que os militares descreveram como um "lançamento" do território libanês.

Foi a primeira morte de um civil israelense ligada a disparos do Líbano na guerra atual.

Dois soldados israelenses também foram mortos em combates no sul do Líbano.

Os ataques de Israel ao Líbano mataram mais de mil pessoas, incluindo cerca de 120 crianças, 80 mulheres e 40 profissionais da área médica, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

As autoridades libanesas não fazem distinção entre civis e militantes.

Pontes

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse neste domingo que os militares receberam ordens para destruir todas as pontes sobre o rio Litani usadas para "atividades terroristas", a fim de impedir que os militantes e as armas do Hezbollah se desloquem para o sul.

Os militares israelenses já haviam destruído três pontes no sul do Líbano nos últimos 10 dias.

Katz também disse que os militares receberam ordens para acelerar a demolição de casas libanesas em "vilarejos da linha de frente" para neutralizar as ameaças às comunidades israelenses.

Ele descreveu a abordagem como semelhante ao modelo usado em Beit Hanoun e Rafah, em Gaza, onde os militares criaram zonas de proteção demolindo prédios perto da fronteira.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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