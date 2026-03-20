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Internacional

Israel e Irã lançam mais ataques à medida que crise se aprofunda

A guerra se espalha pelo Oriente Médio e atinge a economia global
Por Alexander Cornwell e Jana Choukeir e Trevor Hunnicutt
Publicado em 20/03/2026 - 10:07
Tel Aviv/Dubai/Washington
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
© Reuters/Frame/Proibido Reprodução

Israel e Irã lançaram novos ataques um contra o outro na sexta-feira (20), um dia após Teerã atingir uma refinaria de petróleo israelense e depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou Israel contra novos ataques a um campo de gás offshore iraniano compartilhado com o Catar.

Israel atacou Teerã, tendo como alvo a "infraestrutura do regime terrorista iraniano", disseram os militares em uma breve declaração que não forneceu detalhes. O Irã disparou diversos mísseis contra Israel, disseram os militares israelenses, acionando sirenes de ataque aéreo em Tel Aviv, enquanto explosões de interceptores de defesa aérea ecoavam pela cidade.

A guerra contra o Irã matou milhares de pessoas, principalmente no Irã e no Líbano, espalhou-se pelo Oriente Médio e atingiu a economia global desde que EUA e Israel lançaram seu ataque conjunto em 28 de fevereiro.

Os Emirados Árabes Unidos também relataram uma "ameaça de míssil" no início de sexta-feira, quando os muçulmanos começaram a comemorar o feriado de Eid al-Fitr, marcando o fim do mês sagrado do Ramadã. O Kuweit disse que uma refinaria de petróleo no Estado do Golfo foi atingida por um ataque de drones.

Escalada da Crise energética

Os últimos ataques ocorrem após dias de ofensivas iranianas contra a infraestrutura regional de energia, o que tem agitado os mercados globais.

Os preços da energia subiram na quinta-feira depois que o Irã respondeu a um ataque israelense a um importante campo de gás atingindo a cidade industrial de Ras Laffan, no Catar, que processa cerca de um quinto do gás natural liquefeito do mundo, causando danos que levarão anos para serem reparados.

O principal porto da Arábia Saudita no Mar Vermelho, onde o país conseguiu desviar algumas exportações para evitar o fechamento do ponto de saída do Golfo pelo Irã, o Estreito de Ormuz, também foi atacado na quinta-feira.

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, uma vez que os países ocidentais e o Japão se ofereceram para ajudar a garantir a passagem segura dos navios pelo estreito -- normalmente o canal para um quinto dos suprimentos de petróleo do mundo -- e os EUA delinearam medidas para aumentar a produção de petróleo.

Os ataques às instalações regionais de energia ressaltaram a capacidade contínua do Irã de cobrar um preço alto pela campanha israelense-americana e os limites das defesas aéreas para proteger os ativos de energia mais valiosos e estratégicos do Golfo.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

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