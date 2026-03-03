Israel inicia operação terrestre no sul do Líbano

Incursão ocorre em Kfar Kila e na planície de Khiam

O Exército israelense lançou nesta terça-feira (3) uma incursão terrestre numa zona fronteiriça do sul do Líbano, informou uma fonte militar libanesa à agência de notícias francesa AFP.

A informação surge depois de o Ministério da Defesa de Israel ter autorizado os militares a "tomar o controle" de novas posições no país vizinho.

A incursão terrestre está ocorrendo "ao nível de Kfar Kila e da planície de Khiam", zonas situadas na fronteira com Israel, disse a fonte libanesa, que falou na condição de anonimato, segundo a AFP.

O Líbano já havia anunciado a retirada de efetivos militares de posições avançadas junto à fronteira com Israel para preservar a segurança dos seus efetivos devido às operações israelenses.

Israel tem em curso no Líbano uma campanha de ataques contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, paralelamente à guerra contra o Irã.