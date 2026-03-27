logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel lança nova onda de ataques antes de negociações de paz na ONU

Organização discute ataques à infraestrutura civil iraniana
Lusa*
Publicado em 27/03/2026 - 08:20
Tel Aviv
Teerã, 24/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Tehran's Gandi Hospital in the aftermath of US Israeli airstrikes 1. Foto: Hossein Zohrevand/Press TV
© Hossein Zohrevand/Press TV
Lusa

Israel lançou nova onda de ataques contra o Irã na madrugada de hoje (27), antes de uma reunião planejada do Conselho de Segurança da ONU para discutir os bombardeios de infraestruturas civis iranianas.

A ofensiva visou locais "no coração de Teerã", utilizados para produzir mísseis balísticos e outras armas, assim como lançadores de mísseis e locais de armazenamento no oeste do Irã, afirmaram os militares israelitas.

Muita fumaça também foi vista sobre Beirute, embora Israel não tenha relatado de imediato ataques contra a capital libanesa. Sirenes de ataque aéreo soaram em Israel, com os militares afirmando que trabalhavam para interceptar mísseis iranianos.

O Irã continuou a disparar mísseis e drones contra os vizinhos árabes do Golfo, com sirenes alertando para ataques no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos.

O Kuwait afirmou que o Porto de Shuwaikh, na Cidade do Kuwait, sofreu "danos materiais" em um ataque, mas que ninguém ficou ferido.

O Conselho de Segurança da ONU agendou consultas, a portas fechadas, sobre o Irã para hoje em Nova York, de acordo com dois diplomatas da ONU que pediram para não ser identificados pelo fato de a reunião não ser pública.

As mesmas fontes acrescentaram que a Rússia solicitou a reunião sobre os ataques israelenses-americanos contra infraestruturas civis no Irã. Os Estados Unidos (EUA), que detêm a presidência do Conselho de Segurança, agendaram o encontro.

Os EUA pressionaram o Irã a iniciar conversações tendo como base uma proposta de cessar-fogo de 15 pontos, mas, ao mesmo tempo ordenaram o envio de mais tropas para a região, o que se acredita serem preparações para uma tentativa militar de retirar o Estreito de Ormuz do controle apertado do Irã.

O enviado do presidente norte-americano Donald Trump, Steve Witkoff, informou que Washington entregou a proposta para um possível cessar-fogo utilizando o Paquistão como intermediário. A lista inclui restrições ao programa nuclear do Irã e a reabertura do Estreito de Ormuz.

O Irã rejeitou a oferta dos EUA e apresentou sua própria proposta de cinco pontos, que inclui reparações e o reconhecimento da sua soberania sobre o Estreito de Ormuz.

Depois de Wall Street ter registrado o pior dia desde o início da guerra, as ações asiáticas tiveram quedas consideráveis hoje devido às crescentes dúvidas sobre as hipóteses de um conflito prolongado.

Os preços do petróleo voltaram a subir. O Brent, o padrão internacional, fixou-se em US$ 107 por barril hoje de manhã, uma subida de mais de 45% desde que Israel e os EUA atacaram o Irã, em 28 de fevereiro, e iniciaram a guerra.

O controle do Irão sobre a navegação por meio do Estreito de Ormuz causou crescentes preocupações de uma crise energética global e parece fazer parte de uma estratégia para forçar os EUA a recuar, perturbando a economia mundial.

O bloco árabe do Golfo afirmou, nessa quinta-feira (26) que o Irã está agora cobrando portagens aos navios para garantir a passagem segura pela via navegável.

À medida que os esforços diplomáticos prosseguem, um grupo de navios dos EUA aproximou-se da região com cerca de 2.500 fuzileiros navais. Pelo menos mil paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada --- treinados para aterrissar em território hostil a fim de garantir território estratégico e aeródromos --- receberam ordens de mobilização para a região.

O secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados, Jan Egeland, afirmou que os trabalhadores da organização humanitária no Irã lhe comunicaram que "inúmeras casas, hospitais e escolas foram danificados ou destruídos" e que quase todos os bairros de Teerã sofreram danos.

"Os civis estão pagando o preço mais elevado por essa guerra --- ela tem de acabar", afirmou em comunicado.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
MINAB, IRAN - MARCH 03: Mourners hold a portrait of a students during a funeral ceremony for children, who lost their lives after a primary school in Iran’s Hormozgan province was targeted in US and Israeli attacks, on March 03, 2026 in Minab, Iran. Thousands of people, including families and officials, attended the ceremony. Stringer / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey. Foto: Anadolu Agency/Reuters
ONU pede responsabilidade aos EUA pelo ataque a escola no Irã
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Trump suspende ataques às usinas de energia do Irã até 6 de abril
U.S. President Donald Trump holds a document titled
Trump pede que Irã aja rapidamente sobre plano de cessar-fogo
Conflito no Oriente Médio Ataque no Irã Israel EUA ONU negociações de paz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/07/2025 - Edifício do Banco Central. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Economia BC decreta liquidação extrajudicial de instituições da Entrepay
sex, 27/03/2026 - 10:39
Brasília (DF), 27/03/2026 - Operação Vem Diesel da PF. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Operação da PF investiga alta de combustíveis em 11 estados e no DF
sex, 27/03/2026 - 10:15
Desemprego
Economia Desemprego sobe para 5,8% em fevereiro, mas é o menor para o trimestre
sex, 27/03/2026 - 09:47
Brasília (DF), 27/03/2026 - Quilombo do Lajeado, em Tocantins. Foto: quilombolajeado/Instagram
Direitos Humanos Quilombo Lajeado (TO) tem terras consideradas de interesse social
sex, 27/03/2026 - 09:07
Teerã, 24/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Tehran's Gandi Hospital in the aftermath of US Israeli airstrikes 1. Foto: Hossein Zohrevand/Press TV
Internacional Israel lança nova onda de ataques antes de negociações de paz na ONU
sex, 27/03/2026 - 08:20
Cerca de 5 mil atletas estão em Brasília para os seis dias dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).
Esportes Bolsa Atleta: veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026
sex, 27/03/2026 - 07:49
Ver mais seta para baixo