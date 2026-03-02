Israel lança novo ataque no coração de Teerã

Fortes explosões foram ouvidas em vários bairros da capital

No terceiro dia consecutivo de retaliação iraniana pelos bombardeios israelenses e norte-americanos, o Exército israelense anunciou o lançamento de "ataque de grande envergadura" no "coração" de Teerã.

"A Força Aérea israelense, sob a liderança dos serviços secretos do país, lançou um novo ataque contra alvos do regime terrorista iraniano no coração de Teerã", declarou o Exército em comunicado.

Fortes explosões foram ouvidas em vários bairros da capital iraniana, segundo jornalistas da Agência France Press (AFP) no local. As explosões abalaram edifícios residenciais e foram ouvidas na zona leste da cidade.

Há notícia de fortes explosões também em diferentes cidades do Golfo e em Jerusalém e que o conflito tenha se propagado ao Líbano.

Netanyahu

Os Guardas da Revolução iranianos anunciaram, nesta segunda-feira (2), que lançaram mísseis tendo como alvos o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o quartel-general do comandante da Força Aérea.

"Os escritórios do primeiro-ministro criminoso do regime sionista e o quartel-general do comandante da Força Aérea do regime foram alvos", informaram os Guardas da Revolução em comunicado divulgado pela agência de notícias Fars, acrescentando que foram usados mísseis Kheibar.

Crescente Vermelho

O Movimento Internacional Crescente Vermelho fala em 555 mortos no Irã desde o início do conflito, informou a Agência France Presse.

Pelo menos 35 pessoas morreram na província de Fars, no sul do Irã, nos ataques da última noite por parte de Israel e dos Estados Unidos, de acordo com a agência de notícias Tasnim.

Esse balanço "deve aumentar" devido à "continuação dos ataques aéreos", alerta a Tasnim.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.