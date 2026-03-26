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Internacional

Justiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra Maduro

Defesa alegou que líder venezuelano não consegue custear honorários
TV Brasil e Reuters
Publicado em 26/03/2026 - 20:49
Brasília
Manifestante em apoio ao ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro segura cartaz perto de tribunal federal, no dia em que Maduro compareceria a uma audiência, em Nova York 26/03/2026 REUTERS/Shannon Stapleton
© SHANNON STAPLETON

A Justiça dos Estados Unidos decidiu manter nesta quinta-feira (26) as acusações de narcotráfico contra o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro.

A defesa de Maduro tentou derrubar o processo alegando dificuldades em custear os advogados por causa das sanções norte-americanas a fundos venezuelanos. Segundo os advogados, Maduro e a esposa, Cilia Flores, não têm condições de pagar os honorários por conta própria.

Ele e a esposa seguem presos em Nova York, quando foram presos durante uma operação das forças militares dos EUA na Venezuela em janeiro. Do lado de fora, manifestantes pediam a libertação de Maduro. 

Nesta quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seu governo pode apresentar novas acusações contra o líder venezuelano deposto.

Maduro já responde a quatro acusações criminais, entre elas conspiração de narcoterrorismo, que criminaliza o tráfico de drogas que ajuda a financiar atividades que os Estados Unidos consideram terrorismo. 

Maduro nega as acusações e alega que são "justificativas pretextuais" para que os EUA possam assumir o controle das reservas de petróleo venezuelanas.  

As relações entre Caracas e Washington melhoraram desde que Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro, tornou-se presidente interina após a captura de Maduro.

>> Veja na TV Brasil 

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Venezuela: milhares marcham em Caracas e exigem libertação de Maduro
Edição:
Carolina Pimentel
venezuela Nicolás Maduro Trump EUA Narcotráfico Multimídia
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