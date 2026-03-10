logo ebc
Lula liga para presidente da Namíbia e discute cooperação em energia

Objetivo foi tratar do fortalecimento das relações bilaterais
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 14:48
Brasília
10/03/2026 - A presidenta da Namíbia, Ndemupelila Netumbo Nandi-Ndaitwah. Foto: NIEC 2026/Divulgação
© NIEC 2026/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta terça-feira (10) para a presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o objetivo da conversa foi tratar do fortalecimento das relações bilaterais.

“Os dois líderes manifestaram interesse em aprofundar a cooperação e os investimentos no setor de energia. O presidente Lula recordou a tradicional cooperação entre as Marinhas dos dois países como exemplo de sucesso da cooperação Sul-Sul”, diz o texto.

De acordo com o comunicado, ambos os presidentes discutiram ainda a realização de visitas bilaterais, em Brasília e em Windhoek, capital da Namíbia, em datas a serem acordadas oportunamente.

Em seu perfil na rede social X, Lula comentou sobre a conversa com Netumbo: “Concordamos em aprofundar a cooperação e os investimentos no setor de energia. Recordei à presidenta a tradicional cooperação entre as Marinhas dos dois países como exemplo de sucesso da integração Sul-Sul”, escreveu o presidente.

Namíbia Energia África
