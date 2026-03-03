logo ebc
Lula vai participar da posse de Kast na presidência do Chile

Evento está marcado para 11 de março, na cidade de Valparaíso
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 19:24
Brasília
FILE PHOTO: Jose Antonio Kast, presidential candidate of the far-right Republican Party, waves to his supporters, following early results during the presidential election, in Santiago, Chile November 16, 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou nesta terça-feira (3) a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de transmissão do mandato presidencial no Chile, no dia 11 de março, quando o direitista José Antonio Kast, eleito em dezembro do ano passado, assumirá o lugar de Gabriel Boric.

O evento ocorrerá na cidade litorânea de Valparaíso, que é a sede do Poder Legislativo chileno.  

No fim de janeiro, Lula se reuniu com Kast por mais de uma hora, às margens do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, realizado na Cidade do Panamá.

Durante o encontro, segundo o Palácio do Planalto, ambos ressaltaram a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, destacando a disposição de ampliar a cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo.

Os dois líderes trataram ainda da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado, reconhecendo a importância da cooperação para enfrentar desafios comuns.

Chile José Antonio Kast Lula presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
