logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Manifestações anti-Trump reúnem milhões em diversas cidades dos EUA

Mais de 3,2 mil eventos foram programados, segundo os organizadores
Agência Brasil
Publicado em 28/03/2026 - 18:45
Brasília
Demonstrators attend a
© Reuters/Tim Evans//Proibida reprodução

Milhares de pessoas protestaram, neste sábado (28), contra as políticas do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, na manifestação chamada de No Kings (Sem Reis). De acordo com o site de notícias Reuters, os organizadores tinham a expectativa de que se tornasse o maior protesto de um único dia na história do país, com mais de 3,2 mil eventos planejados em todos os 50 estados e em diversas cidades fora do país.

Os números oficiais ainda não foram divulgados, mas era esperada a participação de mais de 9 milhões de pessoas. O cantor Bruce Springsteen, que critica abertamente o presidente Trump, reuniu uma multidão num estádio de Minneapolis, onde cantou a música Streets of Minneapolis, que fez durante os protestos da população contra a atuação do ICE, polícia de imigração que matou dois cidadãos americanos.

Além de criticar a política migratória do mandatário norte-americano, os protestos também são feitos contra a participação dos EUA na guerra contra o Irã.

As manifestações se espalharam por Nova York, Washington, Atlanta, Chicago, Houston, Denver, São Francisco, entre outras. 

79-year-old Christine Hughes holds a sign as she attends a demonstration during the day of
Christine Hughes, de 79 anos, segura um cartaz durante uma manifestação do movimento No Kings contra as políticas do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, em Nova York - Foto: Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução

No final deste ano, ocorrem as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, quando todos os deputados e parte dos senadores são renovados. Os organizadores dos protestos dizem ter visto um aumento no número de eventos anti-Trump e de pessoas se inscrevendo para votar em estados profundamente republicanos (partido de Trump) como Idaho, Wyoming, Montana e Utah.

De acordo com a Reuters, os protestos acontecem em um momento em que a taxa de aprovação de Trump caiu para 36%, seu ponto mais baixo desde o retorno à Casa Branca.

Milhares de pessoas também se reuniram em Manhattan. Um dos organizadores, o ator Robert De Niro disse que “houve outros presidentes que testaram os limites constitucionais de seu poder, mas nenhum representou uma ameaça existencial tão grande às nossas liberdades e segurança”.

Demonstrator Sam Scarcello, in costume, has fake blood poured on her head during a
Manifestante Sam Scarcello durante um protesto contra as políticas do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, perto do Capitólio, em Washington - Foto: Reuters/Leah Millis/Proibida reprodução

O porta-voz do Comitê Nacional Republicano do Congresso, Mike Marinella, criticou os políticos democratas por apoiarem os protestos. “Esses comícios contra a América são onde as fantasias mais violentas e delirantes da extrema esquerda encontram um microfone e os democratas da Câmara recebem suas ordens”, disse em comunicado.

Os eventos deste sábado ocorrem em meio ao que os organizadores disseram ser um apelo à ação contra o bombardeio do Irã pelos EUA e Israel, um conflito que já dura quatro semanas.

Os protestos de hoje, que fazem parte do movimento No Kings, tiveram a primeira mobilização em junho do ano passado e atraiu entre 4 milhões e 6 milhões de pessoas em aproximadamente 2,1 mil locais em todo o país. A segunda manifestação ocorreu em outubro, envolvendo cerca de 7 milhões de participantes em mais de 2,7 mil locais.

Relacionadas
U.S. President Donald Trump pumps his fist after disembarking Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump diz que "Cuba é a próxima" em discurso
Flames rise from a gas flare at the Rumaila oil field, as the country cuts nearly 1.5 million barrels per day of output amid halted exports following the closure of the Strait of Hormuz, in Basra, Iraq, March 4, 2026. REUTERS/Essam Al-Sudani
Pressão econômica da resistência do Irã força novo recuo dos EUA
MINAB, IRAN - MARCH 03: Mourners hold a portrait of a students during a funeral ceremony for children, who lost their lives after a primary school in Iran’s Hormozgan province was targeted in US and Israeli attacks, on March 03, 2026 in Minab, Iran. Thousands of people, including families and officials, attended the ceremony. Stringer / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey. Foto: Anadolu Agency/Reuters
ONU pede responsabilidade aos EUA pelo ataque a escola no Irã
Edição:
Juliana Andrade
Estados Unidos Donald Trump protestos nos EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo - 28/03/2026 - Formatura do MST. Foto: Nayara Ribeiro
Educação Festa em Recife celebra 30 mil alfabetizados em programa social
sab, 28/03/2026 - 20:34
Campo Grande/ MS - 28.03.2026 - Diversos convidados plantam mudas, durante inauguração do Bosque da COP15, onde foram plantadas 250 mudas. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Meio Ambiente COP15 no Brasil promove conexão entre povos e territórios
sab, 28/03/2026 - 19:07
RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2026/GREMIO X INTERNACIONAL - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na noite desta segunda-feira no Estádio do SESC, em Porto Alegre, valida pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Esportes Grêmio supera Internacional por 2 a 1 no Brasileiro Feminino
sab, 28/03/2026 - 19:05
Demonstrators attend a
Internacional Manifestações anti-Trump reúnem milhões em diversas cidades dos EUA
sab, 28/03/2026 - 18:45
Líbano - 28.03.2026 - Carro destruído dos jornalistas libaneses Fatima Ftouni (repórter da Al Mayadeen), Mohammed Ftouni (cinegrafista) e Ali Shaib (repórter da Al Manar), mortos em um ataque israelense em Jezzine, no sul do Líbano. Foto REUTERS/Ali Hankir/Proibida reprodução
Internacional Ataque israelense mata três jornalistas libaneses, diz TV Al Manar
sab, 28/03/2026 - 18:04
Rio de Janeiro (RJ), 28/03/2026 – Abertura da exposição Constelações – 40 anos do Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Rio: palácio sede do Império recebe exposição de mais de 100 artistas
sab, 28/03/2026 - 17:31
Ver mais seta para baixo