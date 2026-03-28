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Internacional

México localiza veleiros que transportavam ajuda para Cuba

Barcos fazem parte do comboio de ajuda humanitária
Dave Sherwood - Reuters
Publicado em 28/03/2026 - 13:45
Havana
Banderas de Cuba em uma rua comercial no centro de Havana 20/07/2022 REUTERS/Alexandre Meneghini
© REUTERS/Alexandre Meneghini/Proibida reprodução
Reuters

Os dois veleiros que estavam desaparecidos enquanto transportavam ajuda humanitária do México para Cuba foram localizados pela Marinha mexicana e suas tripulações estão a salvo, disse um porta-voz do Comboio Nuestra América neste sábado (28).

Os dois barcos fazem parte do comboio, um esforço de ajuda popular mais amplo que busca entregar alimentos, medicamentos, leite em pó para bebês e outros suprimentos à maior ilha do Caribe, em meio a um bloqueio dos Estados Unidos ao transporte de petróleo e outros suprimentos, o que agravou os cortes de energia e levou o governo a racionar serviços.

"Os navios continuam sua viagem para Havana", disse um porta-voz à Reuters

"O comboio permanece no caminho certo para concluir sua missão, entregar ajuda humanitária urgentemente necessária ao povo cubano", disse o porta-voz.

Os veleiros desapareceram após partirem da Ilha Mujeres, no México, no sábado passado (21), e a previsão era de que chegassem à capital cubana, Havana, nos dias 24 (terça-feira) ou 25 (quarta-feira).

O porta-voz não informou de imediato por que os barcos haviam desaparecido.

Inicialmente, a Guarda Costeira dos EUA informou à agência de notícias francesa AFP, na sexta-feira(27), que os barcos haviam sido encontrados, mas posteriormente retratou-se, afirmando que as buscas ainda estavam em andamento, o que gerou confusão.

A coalizão Nuestra América inclui quase 300 organizações de mais de 30 países, entre elas grupos não governamentais, sindicatos, partidos políticos e parlamentares.

O grupo já entregou aproximadamente 20 toneladas de ajuda humanitária a Cuba por via aérea e marítima, incluindo alimentos, medicamentos, painéis solares e bicicletas.

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