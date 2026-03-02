logo ebc
Mulher do líder Ali Khamenei está morta, afirma Reuters

Segundo Trump, ataques vão durar quatro semanas
Publicado em 02/03/2026 - 14:12
São Paulo
A esposa do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 anos, faleceu nesta segunda-feira (2) após ser alvo de um bombardeio em Teerã no final de semana, informou a imprensa iraniana. Foto: IRIB/Divulgação
Mansoureh Khojasteh, mulher do aiatolá Ali Khamenei, morto no sábado (28), também está morta. Ela foi atingida no mesmo ataque dos Estados Unidos e Israel que vitimou o líder iraniano e não resistiu aos ferimentos, segundo informações da Reuters. De acordo com a agência, autoridades iranianas confirmaram a morte da Mansoureh.

A ofensiva norte-americana e israelense teve início na madrugada do último sábado. O ataque, segundo o presidente Donald Trump acontece para conter o programa nuclear iraniano. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra várias bases dos EUA em diferentes países do Oriente Médio, incluindo Israel. O país liderado por Benjamin Netanyahu afirma ter interceptado os projeteis iranianos.

Nesta segunda (2), o chefe de Segurança do Irã, Ali Larijani, escreveu na rede social X que "não haverá negociação com os Estados Unidos", desmentindo Trump, que afirmou que a nova liderança iraniana estaria disposta a conversar.

Larijani disse também que o presidente norte-americano "puxou toda a região para uma guerra desnecessária."

Trump declarou hoje que os ataques ao Irã devem durar cerca de quatro semanas.

 

