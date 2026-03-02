Mulher do líder Ali Khamenei está morta, afirma Reuters
Mansoureh Khojasteh, mulher do aiatolá Ali Khamenei, morto no sábado (28), também está morta. Ela foi atingida no mesmo ataque dos Estados Unidos e Israel que vitimou o líder iraniano e não resistiu aos ferimentos, segundo informações da Reuters. De acordo com a agência, autoridades iranianas confirmaram a morte da Mansoureh.
A ofensiva norte-americana e israelense teve início na madrugada do último sábado. O ataque, segundo o presidente Donald Trump acontece para conter o programa nuclear iraniano. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra várias bases dos EUA em diferentes países do Oriente Médio, incluindo Israel. O país liderado por Benjamin Netanyahu afirma ter interceptado os projeteis iranianos.
Nesta segunda (2), o chefe de Segurança do Irã, Ali Larijani, escreveu na rede social X que "não haverá negociação com os Estados Unidos", desmentindo Trump, que afirmou que a nova liderança iraniana estaria disposta a conversar.
Larijani disse também que o presidente norte-americano "puxou toda a região para uma guerra desnecessária."
Trump declarou hoje que os ataques ao Irã devem durar cerca de quatro semanas.