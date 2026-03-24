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Internacional

Navios "não hostis" podem transitar pelo Estreito de Ormuz, diz Irã

Guerra interrompeu os embarques de petróleo
Reuters
Publicado em 24/03/2026 - 20:53
Nova York
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
© Reuters/Hamad I Mohammed/proibida reprodução
Reuters

O Irã disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e à Organização Marítima Internacional que "embarcações não hostis" podem transitar pelo Estreito de Ormuz se coordenarem com as autoridades iranianas, de acordo com uma nota vista pela Reuters nesta terça-feira.

A guerra entre os EUA e Israel contra o Irã praticamente interrompeu os embarques de cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo pelo estreito, causando interrupções no fornecimento de petróleo.

A nota do Ministério das Relações Exteriores do Irã foi enviada aos 15 membros do Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, no domingo. Em seguida, foi distribuída nesta terça-feira entre os 176 membros da agência de navegação da ONU, com sede em Londres, responsável por regular a segurança e a proteção da navegação internacional e prevenir a poluição.

"Embarcações não hostis, incluindo aquelas pertencentes ou associadas a outros Estados, podem -- desde que não participem nem apoiem atos de agressão contra o Irã e cumpram integralmente as normas de segurança declaradas -- se beneficiar da passagem segura pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as autoridades iranianas competentes", diz o documento.

O Irã "tomou as medidas necessárias e proporcionais para impedir que os agressores e seus apoiadores explorem o Estreito de Ormuz para promover operações hostis contra o Irã", diz a nota, acrescentando que embarcações, equipamentos e quaisquer bens pertencentes aos EUA ou a Israel, "bem como outros participantes da agressão, não se qualificam para a passagem inocente ou não hostil".

O Financial Times informou pela primeira vez que a carta havia sido distribuída entre os Estados-membros da OMI nesta terça-feira.

* Reportagem de Rajveer Singh Pardesi em Bengaluru, Mrinmay Dey na Cidade do México e Michelle Nichols em Nova York

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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