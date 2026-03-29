logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Netanyahu manda ampliar operações no Sul do Líbano

Objetivo é deter mísseis do Hezbollah
Steven Scheer – Repórter da Reuters
Publicado em 29/03/2026 - 17:48
JERUSALÉM
01/03/2026 - Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel, faz pronunciamente de vídeo e publica na sua conta da plataforma X. Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyahu
© Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyah
Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo (29) que ordenou ao Exército expandir ainda mais suas operações no Sul do Líbano, citando o contínuo lançamento de mísseis pelo Hezbollah.

Israel afirmou na semana passada que estava ampliando uma "zona de amortecimento" até o rio Litani. Não ficou imediatamente claro se Netanyahu se referia a essa área ou à tomada de território adicional.

"Eu instruí agora a expansão adicional da zona de segurança existente para, finalmente, frustrar a ameaça de invasão e afastar os disparos de mísseis antitanque da nossa fronteira", disse Netanyahu em um pronunciamento em vídeo a partir do Comando Norte de Israel.

Seu gabinete se recusou a fornecer mais detalhes, e o assunto ainda não foi discutido pelo gabinete de segurança.

Na semana passada, o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que as forças israelenses "controlariam as pontes restantes e a zona de segurança até o Litani", um rio que deságua no Mediterrâneo cerca de 30 quilômetros ao norte da fronteira de Israel.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, começou a disparar foguetes contra Israel após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques aéreos contra o Irã.

Mais de 400 combatentes do Hezbollah foram mortos desde que o grupo armado libanês começou uma nova guerra com Israel em 2 de março, disseram à Reuters fontes familiarizadas com a contagem do grupo.

Ataques israelenses e operações terrestres mataram mais de 1,1 mil pessoas no Líbano, incluindo crianças, mulheres e profissionais de saúde, segundo o Ministério da Saúde libanês. O órgão não faz distinção entre civis e combatentes.

As Forças Armadas israelenses disseram que quatro de seus soldados foram mortos nos combates no Sul do Líbano.

Netanyahu afirmou que a decisão tem como objetivo fortalecer a posição de segurança de Israel ao longo de sua fronteira norte.

"Eliminamos milhares de terroristas do Hezbollah e, acima de tudo, eliminamos a imensa ameaça de 150 mil mísseis e foguetes que tinham como objetivo destruir as cidades de Israel", disse.

"No entanto, o Hezbollah ainda tem uma capacidade residual de lançar foguetes contra nós... estamos determinados a mudar fundamentalmente a situação no Norte."

Ele afirmou que Israel conduz uma campanha em múltiplas frentes contra o Irã e grupos aliados, incluindo o Hezbollah e o grupo militante palestino Hamas em Gaza, e disse que as ações de Israel estão enfraquecendo a influência regional do Irã.

Entenda 

Pela segunda vez, desde junho de 2025, Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã em meio às negociações sobre o programa nuclear e balístico do país persa

A ofensiva mais recente teve início em 28 de fevereiro, quando EUA e Israel bombardearam a capital Teerã. O líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, morreu neste ataque, além de outras autoridades do país persa. O filho do aiatolá, Mojtaba Khamenei, foi escolhido novo líder do país.

O Irã, por sua vez, disparou mísseis contra países árabes do Golfo com presença militar dos Estados Unidos, como Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. 

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Fumaça é vista após ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute, na esteira de uma escalada entre o Hezbollah e Israel em meio ao conflito entre os EUA e Israel contra o Irã 03/03/2026 REUTERS/Khalil Ashawi
Irã diz que está pronto para responder a ataque terrestre dos EUA
An Iranian missile flies towards Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, March 27, 2026. REUTERS/Mussa Qawasma
Paquistão recebe potências regionais para conversas sobre Irã
Conflito no Oriente Médio Israel Irã Líbano Hezbollah Ataque no Irã EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro tem 24h para explicar fala de Eduardo sobre acesso a vídeo
seg, 30/03/2026 - 14:16
Logo da Agência Brasil
Saúde Saúde entrega ambulâncias, unidades móveis e equipamentos na Bahia
seg, 30/03/2026 - 14:08
FOTO DE ARQUIVO - Força Integrada de Combate ao Crime Organizado faz apreensão de drogas. FICCO/Divulgação
Geral Força integrada contra o crime apreende mais de 1 tonelada de drogas
seg, 30/03/2026 - 13:44
Brasília 25/11/2025 - O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Galípolo: Brasil está mais preparado para volatilidade do petróleo
seg, 30/03/2026 - 12:56
Muita gente uso ou caixa eletrônico para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS
Economia Feriado de Páscoa: bancos não abrirão na sexta-feira (3)
seg, 30/03/2026 - 12:20
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Mercado eleva previsão da inflação para 4,31% este ano
seg, 30/03/2026 - 12:19
Ver mais seta para baixo