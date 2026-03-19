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Internacional

Norte da Europa lidera ranking dos países mais felizes

Relatório é elaborado anualmente pela Universidade de Oxford
RTP*
Publicado em 19/03/2026 - 10:57
Londres
O mundo celebra em 20 de março, o Dia Internacional da Felicidade. A data foi criada em julho de 2012 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e as celebrações ocorrem desde 2013.
© Foto: ONU/Eskinder Debebe
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Relatório sobre a Felicidade Mundial mostra que apenas um país que não pertence ao norte da Europa, a Costa Rica, está entre os cinco primeiros lugares de acordo com dados relativos a 2025.

Sem surpresas, a Finlândia volta a liderar o ranking há nove anos consecutivos. Seguem-se a Islândia, Dinamarca e Suécia. 

Em quarto lugar surge a Costa Rica, o único país da América Latina que consta dos dez países mais felizes do mundo. Entre o sexto e o décimo lugar estão, por ordem, a Noruega, os Países Baixos, Israel, Luxemburgo e a Suíça.

O relatório sobre a Felicidade Mundial é elaborado, anualmente, pelo Centro de Investigação do Bem-Estar da Universidade de Oxford e publicado na véspera do Dia Mundial da Felicidade, comemorado em 20 de março.

Portugueses cada vez menos felizes

Portugal está ainda mais longe do pelotão da frente, de acordo com o relatório que avalia o nível de felicidade das pessoas e a percepção da qualidade de vida. A classificação também leva em conta o desempenho econômico de um país, o estado de saúde da população, o sentimento de liberdade, assim como fatores como generosidade das pessoas e percepção da corrupção.

Portugal ocupa o lugar 69º lugar, no meio da tabela, entre a Colômbia (68) e a Croácia (70). 

Os dados divulgados no ano passado já indicavam a tendência negativa. Portugal tinha caído cinco posições no ranking, passando para a 60ª posição. Agora, retrocede nove lugares.

Tendências gerais

O estudo inclui 147 países. O último da tabela é o Afeganistão, posição que já ocupava no relatório anterior.

Ao analisar as alterações na felicidade entre o período base de 2006–2010 e 2023–2025, observa-se que "existem mais países com ganhos significativos (79) do que com perdas significativas (41)", de acordo com o relatório.

Contudo, a "maioria dos países ocidentais industrializados apresenta níveis de felicidade inferiores aos registados entre 2005 e 2010".

A maioria dos oito países com quedas superiores a um ponto está em zonas de conflito armado ou nas proximidades.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

felicidade mundial Relatório Universidade de Oxford Finlândia Costa Rica
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