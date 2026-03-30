Nova flotilha com destino a Gaza sai de Marselha na próxima semana

Ela deverá se juntar a um grupo internacional de 100 embarcações

Dois veleiros franceses vão partir de Marselha, no dia 4 de abril, para se juntarem a uma nova flotilha internacional com cerca de uma centena de embarcações, na tentativa de romper o bloqueio israelense e chegar à Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30), em entrevista, pela Associação França-Palestina de Solidariedade (AFPS) que pretende enviar uma "mensagem essencialmente política", como destacou Claude Léostic, em nome da associação, citado pela agência de notícias France-Presse.

Trata-se de um ato de "solidariedade para com o povo palestino que sofre um genocídio e um bloqueio em Gaza", acrescentou Léostic.

No outono de 2025, uma flotilha internacional com cerca de 50 embarcações foi interceptada pela Marinha israelense e impedida de chegar ao destino.