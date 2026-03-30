logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Nova flotilha com destino a Gaza sai de Marselha na próxima semana

Ela deverá se juntar a um grupo internacional de 100 embarcações
RTP*
Publicado em 30/03/2026 - 08:19
Paris
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Dois veleiros franceses vão partir de Marselha, no dia 4 de abril, para se juntarem a uma nova flotilha internacional com cerca de uma centena de embarcações, na tentativa de romper o bloqueio israelense e chegar à Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30), em entrevista, pela Associação França-Palestina de Solidariedade (AFPS) que pretende enviar uma "mensagem essencialmente política", como destacou Claude Léostic, em nome da associação, citado pela agência de notícias France-Presse.

Trata-se de um ato de "solidariedade para com o povo palestino que sofre um genocídio e um bloqueio em Gaza", acrescentou Léostic.

No outono de 2025, uma flotilha internacional com cerca de 50 embarcações foi interceptada pela Marinha israelense e impedida de chegar ao destino. 

Relacionadas
São Paulo (SP), 09/10/2025 - Chegada dos integrantes da delegação brasileira da Flotilha Global Sumud ao aeroporto internacional de Guarulhos. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses
Presidente da Turquia, Recep Erdogan
Turquia acusa Israel de ato de pirataria ao interceptar nova flotilha
Flotilha França Gaza Solidariedade povo palestino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Nova flotilha com destino a Gaza sai de Marselha na próxima semana
seg, 30/03/2026 - 08:19
Logo da Agência Brasil
Geral Motor de avião explode e piloto faz pouso de emergência em São Paulo
seg, 30/03/2026 - 08:02
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: beneficiários nascidos em novembro e dezembro recebem hoje
seg, 30/03/2026 - 08:02
Campo Grande/ MS - 28.03.2026 - O presidente da COP15, João Paulo Capobianco, durante inauguração do Bosque da COP15, onde foram plantadas 250 mudas. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Meio Ambiente COP15 em Campo Grande deixa legado de conscientização ambiental
seg, 30/03/2026 - 07:44
Campo Grande/ MS - 28.03.2026 - Inauguração do Bosque da COP15, onde foram plantadas 250 mudas. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Meio Ambiente BB vai compensar emissões da COP15 no Brasil
seg, 30/03/2026 - 07:39
Brasília - DF 28/03/2026 - Ultraprocessados na mesa dos brasileiros. Foto: Claiton Freitas
Saúde Caminhos da Reportagem aborda riscos do consumo de ultraprocessados
seg, 30/03/2026 - 07:32
Ver mais seta para baixo