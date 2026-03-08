logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Novo líder Supremo do Irã é escolhido, mas nome não é divulgado

Israel promete assassinar escolhido
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/03/2026 - 12:50
Brasília
Fumaça é vista após ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute, na esteira de uma escalada entre o Hezbollah e Israel em meio ao conflito entre os EUA e Israel contra o Irã 03/03/2026 REUTERS/Khalil Ashawi
© REUTERS/Khalil Ashawi/ Proibido reprodução

Um dos representantes da Assembleia dos Especialistas (ou dos Peritos) do Irã, Mohsen Heidari Alekasir, informou à agência iraniana de notícias Isna que o novo líder Supremo do país foi escolhido. O nome ainda não foi divulgado.   

“A opção mais adequada, aprovada pela maioria da Assembleia de Especialistas, foi escolhida”, disse Alekasir, clérigo representante da província Khuzistão. Ele acrescentou que, devido nas circunstâncias atuais, não foi possível se reunir presencialmente para escolher o novo representante do Estado iraniano.   

A pessoa eleita por essa Assembleia, formada por 88 membros, deve substituir o aiatolá Ali Khamenei, assassinado por ataques de Israel e Estados Unidos (EUA) ainda no primeiro dia da guerra.  

Outra agência de notícias iraniana, a Mehr, citou fala de outro membro da assembleia, Hojjatoleslam Mahmoud Rajabi, dizendo que os membros do colegiado trabalharam “dia e noite” para definição do novo líder Supremo do país.   

“A notícia final será comunicada através do Secretariado da Assembleia de Peritos e da Mesa Diretora”, diz o comunicado do Rajabi.   

Trump quer definir líder Supremo 

O presidente dos EUA, Donald Trump, que busca uma “mudança de regime” no Irã com a guerra, afirmou que deveria participar da escolha do novo líder Supremo da República Islâmica.    

“Preciso estar envolvido na nomeação”, disse Trump à agência de notícias Axios, acrescentando que não aceitaria a nomeação do filho do Khamenei, o Mojtaba Khamenei, que tem sido apontado como provável sucessor.

Em entrevista à rede dos EUA NBC News, o ministro das relações exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que ninguém vai interferir nos assuntos internos do país persa.   

“Esta é uma questão para o povo iraniano. Eles já elegeram a Assembleia de Peritos, e esta assembleia é responsável por eleger o líder. Esta é uma questão puramente interna do povo iraniano e não tem nada a ver com mais ninguém”.  

Israel promete assassinar escolhido

Na última quarta-feira (4), o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o próximo líder Supremo do Irã será assassinado. 

“Será um alvo inequívoco para eliminação. Não importa qual seja o nome dele ou onde ele se esconda”, disse em uma rede social.   

Estima-se que a guerra de Israel e dos EUA contra o Irã já tenha custado a vida de, pelo menos, 1.332 civis, segundo autoridade iraniana. Entre as vítimas dos ataques, esteve uma escola de meninas, onde 168 crianças foram mortas, expondo os horrores que o conflito pode produzir.  

Líder supremo  

No cargo de líder supremo há 36 anos, Khamenei estava no topo da estrutura de Poder da República Islâmica do Irã que, além do Executivo, do Parlamento e do Judiciário, conta com o Conselho dos Guardiões, formado por seis indicados do próprio Aiatolá Khamenei e seis indicados pelo Parlamento.  

Outro órgão político típico da República Islâmica é a Assembleia dos Especialistas, ou dos Peritos, formada por 88 religiosos eleitos pelo voto popular. Essa assembleia é responsável por eleger o aiatolá que será o líder supremo do Irã. Apesar de o cargo ser vitalício, a Assembleia dos Especialistas pode destituí-lo. 

Relacionadas
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
Embaixador do Irã na ONU confirma 1.332 mortes de civis em guerra
MINAB, IRAN - MARCH 03: Mourners hold a portrait of a students during a funeral ceremony for children, who lost their lives after a primary school in Iran’s Hormozgan province was targeted in US and Israeli attacks, on March 03, 2026 in Minab, Iran. Thousands of people, including families and officials, attended the ceremony. Stringer / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey. Foto: Anadolu Agency/Reuters
Ataque a escola de meninas no Irã expõe horrores da guerra
Brasília-DF- 07/03/2026 A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto de 30 anos, que está desaparecida desde 3 de março, na Inglaterra. Foto: Instagram/vitoriafbarreto_
Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso
Edição:
Aline Leal
Irã Conflito no Oriente Médio Israel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Mulheres se reúnem em Copacabana contra a violência e o feminicídio
dom, 08/03/2026 - 14:10
Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 8, 2026 Mercedes' George Russell celebrates with the trophy on the podium after winning the Australian Grand Prix REUTERS/Mark Peterson TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Russell e Mercedes dominam o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1
dom, 08/03/2026 - 13:33
Fumaça é vista após ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute, na esteira de uma escalada entre o Hezbollah e Israel em meio ao conflito entre os EUA e Israel contra o Irã 03/03/2026 REUTERS/Khalil Ashawi
Internacional Novo líder Supremo do Irã é escolhido, mas nome não é divulgado
dom, 08/03/2026 - 12:50
Movimento feminista entrega carta de protesto ao governo federal
Geral Fim da escala 6x1: proposta pode aliviar dupla jornada das mulheres
dom, 08/03/2026 - 12:11
Rio de Janeiro (RJ) 11/01/2024 – Espaço cultural Casa da Tia Ciata. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Tuiuti homenageará a matriarca do samba Tia Ciata no carnaval de 2027
dom, 08/03/2026 - 11:35
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas no estado de São Paulo provocam morte de duas pessoas
dom, 08/03/2026 - 10:49
Ver mais seta para baixo