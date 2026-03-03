Novos ataques de Israel e EUA ao Irã fazem petróleo disparar

As forças israelenses e norte-americanas bombardearam alvos em todo o Irã nesta terça-feira, provocando ataques retaliatórios iranianos em todo o Golfo, conforme o conflito se espalhava para o Líbano, abalava os mercados globais e elevava drasticamente os preços do petróleo.

Quatro dias após o início da guerra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres que as forças dos EUA haviam atacado vários alvos navais e aéreos iranianos, afirmando que “praticamente tudo foi destruído”.

Trump também procurou justificar o ataque ao Irã, dizendo que havia ordenado a campanha porque tinha “a sensação” de que o Irã atacaria após o impasse nas negociações sobre seu programa nuclear.

Em resposta ao ataque violento, drones iranianos atacaram a embaixada dos EUA na Arábia Saudita, após terem atingido anteriormente a missão no Kuweit.

Washington fechou ambas as embaixadas, bem como sua embaixada no Líbano, e ordenou que funcionários do governo não essenciais e suas famílias deixassem grande parte do Oriente Médio.

Fumaça foi vista subindo perto do consulado dos EUA em Dubai nesta terça-feira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse aos repórteres que um estacionamento foi atingido e que todo o pessoal havia sido localizado.

Uma fonte familiarizada com o plano de guerra de Israel disse à Reuters que a campanha havia sido planejada para durar duas semanas e estava passando por sua lista de alvos mais rápido do que o esperado, com sucesso inicial na morte de líderes iranianos — incluindo o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, nos primeiros ataques no sábado.

Trump disse na segunda-feira que as projeções iniciais dos EUA eram de que a operação durasse de quatro a cinco semanas.

Quando questionado sobre quem ele gostaria que estivesse no comando no Irã, Trump deu uma avaliação direta nesta terça-feira: “A maioria das pessoas que tínhamos em mente está morta”.

A capital do Irã, Teerã, foi repetidamente abalada por explosões ao longo do dia, quando Israel atacou a emissora estatal IRIB e uma área ao redor do aeroporto Mehrabad da cidade. Os militares israelenses também disseram que atingiram o local de desenvolvimento nuclear subterrâneo Minzadehei, em Teerã.

O prédio que abriga a Assembleia de Especialistas do Irã, encarregada de escolher um líder para substituir Khamenei, também foi destruído por um ataque aéreo na cidade de Qom, informaram agências de notícias iranianas. Israel disse que ainda estava analisando os resultados desse ataque.

Não ficou claro imediatamente se alguém morreu no ataque, mas Trump disse que autoridades iranianas morreram nesta terça-feira.

À medida que os iranianos fugiam das cidades, a capital se tornou uma cidade fantasma.

“Quanto tempo isso vai continuar? Onde estão os abrigos? Onde está o governo?”, disse Bijan, 32, funcionário de um banco, à Reuters por telefone de Teerã. “Todas as noites, minha esposa e eu nos escondemos no porão. A cidade inteira está vazia. Há fumaça e sangue por toda parte.”

Firuzeh Seraj disse que tinha medo de levar sua filha de 10 anos para tratamento de diálise depois que um hospital na capital foi atingido.

“Mundo, vocês estão vendo? Eles estão nos matando. Ouçam nossa voz”, disse ela em lágrimas, de Teerã.

Mercados de ações caem, preços da energia disparam

Os mercados acionários globais caíram, conforme a desorganização do fornecimento de energia do Oriente Médio ameaçava reacender a inflação.

O preço do petróleo bruto subiu 5% e o preço no atacado europeu do gás natural teve um aumento punitivo de 40%.

Os preços médios da gasolina no varejo nos EUA ficaram em US$3,11 por galão, de acordo com a American Automobile Association — um sinal altamente visível do aumento dos preços ao consumidor que os eleitores citam como uma das principais preocupações antes das eleições de meio de mandato em novembro.

Os índices da bolsa de Wall Street caíam, após perdas de mais de 3% nos índices europeus e asiáticos. [MKTS/GLOB]

O Irã classificou a guerra como um ataque não provocado.

“Dissemos ao inimigo que, se tentar prejudicar nossos principais centros, atacaremos todos os centros econômicos da região”, disse o conselheiro da Guarda Revolucionária Ebrahim Jabari à mídia iraniana.

O Irã disparou mísseis e drones contra os Estados árabes vizinhos que abrigam bases norte-americanas e estrangulou o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do abastecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

O Catar, um dos principais exportadores mundiais de GNL, interrompeu a produção, enquanto os petroleiros ancoraram no Golfo em vez de enfrentar o estreito.

O custo de alugar um petroleiro para transportar petróleo do Oriente Médio para a Ásia quase quadruplicou desde a semana passada, atingindo um recorde histórico bem acima de US$ 400.000 por dia.

Trump disse que o governo dos EUA forneceria seguro aos petroleiros na região e que a Marinha os escoltaria pelo estreito, se necessário.

O transporte aéreo global também está em caos, com os hubs aéreos do Oriente Médio que ligam a Ásia, Europa e África fechados.

No Líbano, o Hezbollah, aliado do Irã, disparou contra Israel, que respondeu com ataques aéreos e reforços das posições terrestres no sul. Uma espessa fumaça negra cobriu Beirute enquanto o som de explosões ressoava. Autoridades afirmaram que dezenas de pessoas foram mortas.

O Irã disse que as mortes causadas pelos ataques chegaram a 787. Isso incluiu 165 meninas mortas no primeiro dia da guerra, quando sua escola foi bombardeada, o maior número entre vários alvos civis que teriam sido atingidos.

A mídia estatal mostrou centenas de pessoas lotando as ruas da cidade de Minab, no sul do país, onde os pequenos caixões das meninas, cobertos com bandeiras iranianas, foram retirados de um caminhão e carregados pela multidão através de um mar de mãos levantadas em direção ao local do enterro.

O escritório de direitos humanos da ONU exigiu uma investigação sobre o ataque, que seu porta-voz chamou de “absolutamente horrível”.

Alguns iranianos comemoraram abertamente a morte de Khamenei, 86 anos, que governou o Irã por 37 anos e liderou as forças de segurança que mataram milhares de manifestantes antigoverno há apenas algumas semanas.

Rubio: Washington atacou sabendo que Israel iria atacar

Enquanto autoridades israelenses afirmam explicitamente que querem derrubar o governo iraniano, autoridades norte-americanas dizem que o objetivo da guerra é destruir a capacidade do Irã de projetar força além de suas fronteiras.

Em uma reunião a portas fechadas nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, se recusou a definir um prazo para a campanha militar, reconhecendo que o governo do Irã poderia sobreviver à guerra, mas expressando confiança de que entraria em colapso mais tarde, disseram fontes.

O gabinete do ministro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Assim como o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Trump exortou os iranianos a derrubar a liderança clerical, que atormenta os EUA e seus aliados há gerações, mas nesta terça-feira o presidente pediu cautela.

“Se vocês vão sair para protestar, não o façam ainda. É muito perigoso lá fora”, disse ele.

Em Israel, onde mísseis iranianos mataram 10 pessoas desde sábado, sirenes de ataque aéreo soaram repetidamente, alertando sobre ataques iminentes e levando milhões de pessoas a abrigos antiaéreos, enquanto as explosões das interceptações sacudiam os prédios.

* Reportagem dos escritórios da Reuters

* É proibida a reprodução deste conteúdo