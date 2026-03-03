logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

ONU pede proteção de civis e apuração rápida de ataque a escola no Irã

Mais de 150 estudantes morreram e pelo menos 90 ficaram feridas
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 13:52
Brasília
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
© Frame/Reuters - Proibido reprodução

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou nesta terça-feira (3) a escalada dos conflitos entre Israel, Estados Unidos e Irã e pediu a adoção de “todas as medidas possíveis” para proteger civis. Türk destacou o ataque a uma escola primária em Minab, no sul do Irã, que matou dezenas de meninas, e pediu uma investigação “rápida, imparcial e minuciosa” sobre as circunstâncias do ocorrido.

“Cabe às forças que realizaram o ataque investigá-lo. Apelamos para que tornem públicas as conclusões e assegurem responsabilização e reparação às vítimas”, afirmou a porta-voz do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani.

No sábado (28), os ataques de Israel e Estados Unidos atingiram uma escola em Minab, sul do Irã, deixando mais de 150 estudantes mortas, segundo a agência estatal iraniana Irna. Mais de 90 crianças ficaram feridas. O caso aconteceu pela manhã, enquanto as alunas estavam em aula, segundo a agência de notícias.

Além da proteção dos civis, o alto comissário pediu o retorno à mesa de negociações, que, segundo ele, é a única maneira de “pôr fim às mortes, à destruição e ao desespero”. 

“O alto comissário implora a todas as partes que recuperem o bom senso e ponham fim a essa violência. Ele conclama os Estados a defenderem e respeitarem a Carta das Nações Unidas, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário”, afirmou Ravina Shamdasani. 

Relacionadas
São Paulo (SP), 02/03/2026 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala com jornalistas após Aula Magna na Faculdade de Economia da USP. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Conflito Oriente Médio não impactará redução dos juros, diz Haddad
People walk past a damaged building, in the aftermath of an Israeli strike on Friday, in Riyak, Bekaa valley, Lebanon, February 21, 2026.R EUTERS/Mohamed Azakir
Entenda relação entre a causa palestina e a guerra contra o Irã
Fumaça emerge após ataque israelense no sul do Líbano 01/10/2024 Reuters/Jim Urquhart/Proibida reprodução
Israel inicia operação terrestre no sul do Líbano
Edição:
Juliana Andrade
Ataque no Irã Conflito no Oriente Médio Irã Israel EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Blutmond Mondfinsternis , oranger Mond am 21.01.2019, 04:10 Uhr, Eintritt des Supermondes in den Kernschatten der Erde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland *** Eclipse of the super moon, lunar eclipse, red supermoon, blood moon / Blutmond, lua de sangue, red orange full moon with sparkling stars on January 21, 2019, Germany. Nordrhein-Westfalen Deutschland, WesteuropaNo Use Switzerland. No Use Germany. No Use Japan. No Use Austria
Meio Ambiente Começou na madrugada de hoje o fenômeno da Lua de Sangue
ter, 03/03/2026 - 15:55
Brasília (DF), 12/08/2025 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante o lançamento da campanha de comunicação “Espelhos: sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho”. A campanha tem como objetivo desconstruir estereótipos sobre juventude e trabalho. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Governo pode enviar projeto com urgência se escala 6x1 não avançar
ter, 03/03/2026 - 15:00
FILE PHOTO: Elon Musk, CEO of SpaceX and Tesla and owner of X looks on during the Milken Conference 2024 Global Conference Sessions at the Beverly Hilton in Beverly Hills, California, U.S., May 6, 2024. REUTERS/David Swanson//File Photo
Justiça PGR defende arquivamento de inquérito contra Elon Musk
ter, 03/03/2026 - 14:51
Rodrygo durante partida do Real Madrid contra o Atlético de Madri pela Supercopa da Espanha 08/01/2026 REUTERS/Stringer
Esportes Rodrygo está fora da Copa do Mundo devido à lesão no ligamento cruzado
ter, 03/03/2026 - 14:42
03.03.2026. São Paulo (SP) - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante lançamento do Meu SUS Digital para jogos e apostas no Hospital Sírio Libanês. Fotos: Rafael Nascimento/MS
Saúde SUS inicia teleatendimento gratuito para quem tem compulsão por bets
ter, 03/03/2026 - 14:22
24.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô por equipe - Brasil enfrenta conquista a medalha de bronze. - Foto: Miriam Jeske/COB
Esportes Feira de Intercâmbio, em SP, conta com programa de bolsas para atletas
ter, 03/03/2026 - 14:19
Ver mais seta para baixo