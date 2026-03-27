ONU pede responsabilidade aos EUA pelo ataque a escola no Irã
O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, condenou hoje (27) veementemente o bombardeio norte-americano a uma escola iraniana no dia 28 de fevereiro, pedindo responsabilidades.
O ataque que atingiu a escola iraniana deixou 165 mortos e ocorreu no primeiro dia da campanha militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
"O bombardeio contra a Escola Primária Shajareh Tayyebeh em Minab causou um profundo horror", disse Volker Turk perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Turk destacou que é obrigação dos autores do ataque conduzir uma investigação rápida, imparcial, transparente e completa.
O alto-comissário lembrou que a administração dos Estados Unidos afirmou que o bombardeio está sendo investigado e apelou para que as conclusões sejam tornadas públicas.
"A justiça deve ser feita pelos terríveis danos causados", acrescentou Volker Turk.
Hoje, o Conselho de Direitos Humanos da ONU vai realizar nova reunião sobre a segurança das crianças no conflito do Oriente Médio, na sequência do ataque à escola na região iraniana de Minab.
A reunião foi pedida pelo Irã, a República Popular da China e Cuba e vai se concentrar-se "proteção das crianças e das instituições de ensino em conflitos armados internacionais".
O governo iraniano acusou os militares norte-americanos de terem atacado a escola.
O presidente norte-americano, Donald Trump, negou inicialmente qualquer envolvimento dos Estados Unidos no ataque à escola e culpou o Irã, antes de anunciar que "aceitaria" o resultado de uma investigação.