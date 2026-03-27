ONU pede responsabilidade aos EUA pelo ataque a escola no Irã

Bombardeio deixou 165 mortos no primeiro dia do conflito
Lusa*
Publicado em 27/03/2026 - 07:32
Genebra
MINAB, IRAN - MARCH 03: Mourners hold a portrait of a students during a funeral ceremony for children, who lost their lives after a primary school in Iran’s Hormozgan province was targeted in US and Israeli attacks, on March 03, 2026 in Minab, Iran. Thousands of people, including families and officials, attended the ceremony. Stringer / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey. Foto: Anadolu Agency/Reuters
Lusa

O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, condenou hoje (27) veementemente o bombardeio norte-americano a uma escola iraniana no dia 28 de fevereiro, pedindo responsabilidades.   

O ataque que atingiu a escola iraniana deixou 165 mortos e ocorreu no primeiro dia da campanha militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

"O bombardeio contra a Escola Primária Shajareh Tayyebeh em Minab causou um profundo horror", disse Volker Turk perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Turk destacou que é obrigação dos autores do ataque conduzir uma investigação rápida, imparcial, transparente e completa.

O alto-comissário lembrou que a administração dos Estados Unidos afirmou que o bombardeio está sendo investigado e apelou para que as conclusões sejam tornadas públicas.

"A justiça deve ser feita pelos terríveis danos causados", acrescentou Volker Turk.

Hoje, o Conselho de Direitos Humanos da ONU vai realizar nova reunião sobre a segurança das crianças no conflito do Oriente Médio, na sequência do ataque à escola na região iraniana de Minab.

A reunião foi pedida pelo Irã, a República Popular da China e Cuba e vai se concentrar-se "proteção das crianças e das instituições de ensino em conflitos armados internacionais".

O governo iraniano acusou os militares norte-americanos de terem atacado a escola.

O presidente norte-americano, Donald Trump, negou inicialmente qualquer envolvimento dos Estados Unidos no ataque à escola e culpou o Irã, antes de anunciar que "aceitaria" o resultado de uma investigação.

Relacionadas
MINAB, IRAN - MARCH 03: Mourners hold a portrait of a students during a funeral ceremony for children, who lost their lives after a primary school in Iran’s Hormozgan province was targeted in US and Israeli attacks, on March 03, 2026 in Minab, Iran. Thousands of people, including families and officials, attended the ceremony. Stringer / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey. Foto: Anadolu Agency/Reuters
Autores de ataque a escola devem ser responsabilizados, diz Anistia
MINAB, IRAN - MARCH 03: Mourners hold a portrait of a students during a funeral ceremony for children, who lost their lives after a primary school in Iran’s Hormozgan province was targeted in US and Israeli attacks, on March 03, 2026 in Minab, Iran. Thousands of people, including families and officials, attended the ceremony. Stringer / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey. Foto: Anadolu Agency/Reuters
Ataque a escola de meninas no Irã expõe horrores da guerra
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
ONU pede proteção de civis e apuração rápida de ataque a escola no Irã
Mais notícias
Brasília (DF), 11/07/2025 - Edifício do Banco Central. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Economia BC decreta liquidação extrajudicial de instituições da Entrepay
sex, 27/03/2026 - 10:39
Brasília (DF), 27/03/2026 - Operação Vem Diesel da PF. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Operação da PF investiga alta de combustíveis em 11 estados e no DF
sex, 27/03/2026 - 10:15
Desemprego
Economia Desemprego sobe para 5,8% em fevereiro, mas é o menor para o trimestre
sex, 27/03/2026 - 09:47
Brasília (DF), 27/03/2026 - Quilombo do Lajeado, em Tocantins. Foto: quilombolajeado/Instagram
Direitos Humanos Quilombo Lajeado (TO) tem terras consideradas de interesse social
sex, 27/03/2026 - 09:07
Teerã, 24/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Tehran's Gandi Hospital in the aftermath of US Israeli airstrikes 1. Foto: Hossein Zohrevand/Press TV
Internacional Israel lança nova onda de ataques antes de negociações de paz na ONU
sex, 27/03/2026 - 08:20
Cerca de 5 mil atletas estão em Brasília para os seis dias dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).
Esportes Bolsa Atleta: veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026
sex, 27/03/2026 - 07:49
Ver mais seta para baixo