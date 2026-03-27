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Internacional

ONU se mobiliza para criar mecanismo para proteger comércio em Ormuz

Subsecretário-geral, Jorge Moreira da Silva, liderará a iniciativa
Reuters
Publicado em 27/03/2026 - 19:06
Nova York
Assembleia Geral da ONU
© Jason Szenes/EFE/direitos reservados
Reuters

A Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta sexta-feira (27) que estava criando uma força-tarefa para projetar um mecanismo para manter o fluxo de comércio através do Estreito de Ormuz, alertando que as interrupções causadas pela guerra contra o Irã arriscam uma maior escassez de alimentos e crises humanitárias em todo o mundo.

"A ação imediata é essencial para mitigar essas consequências", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

O subsecretário-geral da ONU, Jorge Moreira da Silva, diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos, liderará o projeto, informou Dujarric.

Ele disse que a força-tarefa prevista se inspiraria em outras iniciativas da ONU, incluindo a Iniciativa de Grãos do Mar Negro para a Ucrânia e o Mecanismo UN2720 para Gaza.

"A força-tarefa agora entrará em contato com todos os Estados-membros relevantes para ver como isso pode ser operacionalizado", completou o porta-voz da ONU.  

"Esperamos que todos os Estados-membros envolvidos apoiem isso, especialmente para o bem das pessoas... que já estão sendo afetadas", cobrou.

A interrupção do transporte de fertilizantes e o aumento dos preços da energia estão ameaçando novos aumentos nos preços dos alimentos em países vulneráveis, arriscando um retrocesso de anos, justamente quando muitos estavam emergindo de sucessivos choques globais, alertam a ONU e outros especialistas.

Uma análise divulgada pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU na semana passada alertou que dezenas de milhões de pessoas enfrentarão fome aguda se a guerra do Irã durar até junho.

*Proibida a reprodução deste conteúdo

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