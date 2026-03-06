logo ebc
Países asiáticos adotam medidas para restringir gastos de petróleo

RTP*
Publicado em 06/03/2026 - 08:10
Nova Delhi
Imagem mostra um equipamento de medir pressão próximo a bombas de extração de petróleo nos arredores de Almetyevsk, na República do Tartaristão, Rússia 14/07/2025
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O choque energético provocado pela crise no Oriente Médio começa a se manifestar nos países asiáticos.

Muito dependentes do petróleo da região e do Estreito de Ormuz, a Índia, o Paquistão, a Indonésia, Bangladesh e as Filipinas já estão implementadas medidas de restrição ao consumo do "ouro negro".

Nas Filipinas, onde quase todo o petróleo é importado, o governo pede à população a diminuição do uso de ar condicionado, bem como a diminuição de viagens não essenciais. Outra medida é a possibilidade de a semana de trabalho passar a ser só de quatro dias.

N Índia, a opção é por uma isenção de compra de combustíveis à Rússia.

O Japão prefere medidas de proteção aos consumidores, e a Tailândia procura outros mercados para comprar óleo e gás natural.

Petróleo russo para a Índia

Os Estados Unidos (EUA) autorizaram nessa quinta-feira (5), por um mês, a entrega de petróleo russo sob sanções à Índia, no momento em que o conflito no Oriente Médio afeta diretamente o abastecimento de Nova Delhi, a capital indiana.

De acordo com documento publicado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, a autorização será válida até o dia 3 de abril de 2026.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, declarou, na rede social X, que a exceção foi concedida para "permitir que o petróleo continue a abastecer o mercado mundial".

"Essa medida temporária não trará vantagens financeiras significativas ao governo russo, uma vez que apenas autoriza transações relativas a petróleo já bloqueado no mar", afirmou.

A venda à Índia "vai aliviar a pressão causada pela tentativa do Irã de sequestrar a energia mundial", acrescentou.

O Departamento do Tesouro também esclareceu que a autorização não se estende ao petróleo proveniente do Irã.

As autoridades dos Estados Unidos, juntamente com a União Europeia e os países do G7, implementaram gradualmente, desde 2022, vários pacotes de sanções contra o setor petrolífero russo, a fim de reduzir a capacidade de Moscou de financiar a guerra na Ucrânia.

No entanto, a Índia continuou e até aumentou as compras de petróleo bruto russo, vendido abaixo do valor de mercado, tornando-se um dos principais destinos depois da China.

