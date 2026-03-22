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Internacional

Papa Leão chama guerra no Oriente Médio de "escândalo" para humanidade

Líder católico diz que acompanha conflito com consternação
Sara Rossi - Repórter da Reuters
Publicado em 22/03/2026 - 14:52
Vaticano
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
© Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução

O papa Leão 14 disse no domingo que a morte e o sofrimento causados pela guerra no Oriente Médio são um "escândalo para toda a família humana", renovando seu apelo por um cessar-fogo imediato.

Enquanto a guerra de EUA e Israel contra o Irã entra em sua quarta semana, o primeiro papa norte-americano afirmou que continua a acompanhar com "consternação" a situação no Oriente Médio e em outras regiões dilaceradas pela guerra e pela violência.

"Não podemos permanecer em silêncio diante do sofrimento de tantas pessoas, as vítimas indefesas desses conflitos. O que as fere fere toda a humanidade", disse Leão em sua oração semanal do Angelus na Praça de São Pedro.

"Renovo veementemente meu apelo para que perseveremos em oração, para que as hostilidades cessem e o caminho seja finalmente pavimentado para a paz", acrescentou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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Edição:
Juliana Cézar Nunes
Papa Conflito no Oriente Médio Guerra no Oriente Médio
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