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Internacional

Papa Leão denuncia violência atroz na guerra do Irã e pede cessar-fogo

Situação no Líbano também é motivo de grande preocupação, disse
Angelo Amante - Reuters
Publicado em 15/03/2026 - 16:55
Cidade do Vaticano
Pope Leo XIV salutes faithful during a visit to the parish complex of Sacro Cuore di Gesu in Ponte Mammolo, where he stressed that conflicts cannot be resolved through war and called for continuous dialogue for peace, on the outskirts of Rome, Italy, March 15, 2026 REUTERS/Matteo Minnella
© Reuters/Matteo Minnella/Proibida reprodução
Reuters

O papa Leão XIV fez um apelo apaixonado neste domingo (15) por um cessar-fogo imediato na guerra contra o Irã, lamentando a "violência atroz" que, segundo ele, matou milhares de não combatentes e causou sofrimento em toda a região.

Com a guerra de EUA e Israel contra o Irã entrando em sua terceira semana, o primeiro papa dos EUA advertiu que a violência não trará a justiça, a estabilidade e a paz que os povos da região anseiam.

"Por duas semanas, os povos do Oriente Médio têm sofrido a violência atroz da guerra", disse o papa em sua oração semanal do Angelus na Praça de São Pedro.

"Em nome dos cristãos do Oriente Médio e de todas as mulheres e homens de boa vontade, faço um apelo aos responsáveis por esse conflito: cessar-fogo!", disse o papa.

Leão acrescentou que a situação no Líbano - devastado por uma guerra entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã - também é motivo de "grande preocupação".

"Espero que haja caminhos de diálogo que possam apoiar as autoridades do país na implementação de soluções duradouras para a grave crise atualmente em curso, para o bem comum de todo o povo libanês", disse o papa.

Mais tarde, durante uma visita a uma paróquia de Roma, o papa disse que a guerra nunca pode resolver problemas e atacou pessoas que invocam Deus para justificar assassinatos.

 

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