Papa Leão denuncia violência atroz na guerra do Irã e pede cessar-fogo

Situação no Líbano também é motivo de grande preocupação, disse

O papa Leão XIV fez um apelo apaixonado neste domingo (15) por um cessar-fogo imediato na guerra contra o Irã, lamentando a "violência atroz" que, segundo ele, matou milhares de não combatentes e causou sofrimento em toda a região.

Com a guerra de EUA e Israel contra o Irã entrando em sua terceira semana, o primeiro papa dos EUA advertiu que a violência não trará a justiça, a estabilidade e a paz que os povos da região anseiam.

"Por duas semanas, os povos do Oriente Médio têm sofrido a violência atroz da guerra", disse o papa em sua oração semanal do Angelus na Praça de São Pedro.

"Em nome dos cristãos do Oriente Médio e de todas as mulheres e homens de boa vontade, faço um apelo aos responsáveis por esse conflito: cessar-fogo!", disse o papa.

Leão acrescentou que a situação no Líbano - devastado por uma guerra entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã - também é motivo de "grande preocupação".

"Espero que haja caminhos de diálogo que possam apoiar as autoridades do país na implementação de soluções duradouras para a grave crise atualmente em curso, para o bem comum de todo o povo libanês", disse o papa.

Mais tarde, durante uma visita a uma paróquia de Roma, o papa disse que a guerra nunca pode resolver problemas e atacou pessoas que invocam Deus para justificar assassinatos.

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