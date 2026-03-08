Papa pede fim da violência no Irã e Oriente Médio

O papa Leão disse neste domingo (8) que notícias profundamente preocupantes continuavam a chegar do Irã e de todo o Oriente Médio, pedindo o fim da violência e esforços renovados para abrir espaço para o diálogo.

Com a escalada dos combates no nono dia do ataque israelense-americano ao Irã, o primeiro papa norte-americano alertou que o conflito estava alimentando o medo e o ódio e levantou a preocupação de que poderia se espalhar ainda mais.

"Juntamente com os episódios de violência e devastação e o clima generalizado de ódio e medo, há também uma preocupação crescente de que o conflito possa se espalhar e que outros países da região, incluindo o querido Líbano, possam mais uma vez afundar na instabilidade", disse Leão na oração do Angelus na Praça de São Pedro.

"Elevemos nossa humilde oração ao Senhor para que o estrondo das bombas cesse, para que as armas se calem e para que se abra espaço para o diálogo, no qual as vozes dos povos possam ser ouvidas", acrescentou.

