Partido progressista da Colômbia, Pacto Histórico elege 13 senadoras

Legenda passará a ser a única com maioria feminina no Senado

O Pacto Histórico tornou-se o partido com a maior representação feminina no Senado colombiano após as eleições legislativas de 8 de março. Das 25 cadeiras conquistadas pela coligação na Câmara Alta, 13 serão ocupadas por mulheres, tornando-o o único partido com maioria feminina na Casa.

Segundo dados eleitorais, 43,3% das mulheres eleitas para o Senado pertencem ao Pacto Histórico, tornando essa força política da esquerda colombiana a que possui maior participação feminina em sua bancada.

As senadoras eleitas representando o progressismo são: Carolina Corcho, Carmen Patricia Caicedo Omar, Laura Cristina Ahumada García, Aida Yolanda Avella Esquivel, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Sandra Claudia Chindoy, María Eugenia Londoño Ocampo, Kamelia Edith Zuluaga Navarro, Yaini Isabel Contreras, Isabel Cristina Zuleta, Deisy Johana Osorio Márquez, Deicy Alejandra Omaña Ortiz (Amaranta Hank) e Mary Jurado Palomino.

Na Câmara dos Deputados, pelo menos 15 mulheres do Pacto Histórico foram eleitas de um total de 183 cadeiras disputadas por todos os partidos.

Apesar do aumento da representação feminina em diversos partidos, as mulheres continuam sub-representadas no Senado colombiano. Para o período legislativo de 2026-2030, as mulheres ocuparão aproximadamente 30% das cadeiras, demonstrando que a desigualdade de gênero na política do país persiste.

Entre as forças políticas tradicionais, a presença de mulheres é menor. Pelo Centro Democrático, o partido do ex-presidente Álvaro Uribe, Claudia Margarita Zuleta Murgas, Julia Correa Nuttin, María Clara Posada Caicedo, María Angélica Guerra López e Zandra María Bernal Rico foram eleitas como parte de seu grupo parlamentar.

O Partido Liberal também terá representação feminina com María Eugenia Lopera, Alix Yirley Vargas Torrado e Laura Ester Fortich Sánchez. Enquanto isso, o Partido Conservador será representado por Nadia Blel – que também foi a candidata ao Senado mais votada – e Diela Liliana Benavides Solarte.

No Partido U, as cadeiras serão ocupadas por Norma Hurtado, María Irma Noreña Arboleda e Ana Paola García Soto.

Alguns partidos políticos registraram baixíssima participação feminina. É o caso da Alianza por Colombia, cuja única representante será Andrea Padilla Villarraga, o que reflete a limitada presença feminina dentro do partido. Já o Cambio Radical não terá nenhuma mulher em sua bancada no Senado durante a próxima legislatura.

Outros grupos também garantiram representação feminina. Na aliança Ahora Colômbia, composta pelo Movimento Independente de Renovação Absoluta (MIRA) e pelo Movimento Dignidade, foram eleitas Ana Paola Agudelo, Jennifer Pedraza e María Lucía Villalba. Da mesma forma, Sara Jimena Castellanos Rodríguez foi eleita no Movimento Salvação Nacional.

*Com informações da Rádio Nacional da Colômbia

