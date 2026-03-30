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Internacional

Páscoa: espera na fronteira em aeroportos da UE pode passar de 2 horas

Alerta foi feito por aeroportos e companhias aéreas da região
Lusa*
Publicado em 30/03/2026 - 09:17
Bruxelas
A display shows cancelled flights on the day activists of the
© Reuters/Timm Reichert/Arquivo/Proibida reprodução
Lusa

Aeroportos e companhias aéreas da União Europeia (UE) alertaram hoje (30) para tempos de espera superiores a duas horas nos controles de fronteira para cidadãos de outros países durante a semana da Páscoa.

Esses atrasos previstos devem-se a "problemas operacionais" com a implementação do novo mecanismo europeu de acesso.

O novo Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), para registro digital de cidadãos estrangeiros que entram no Espaço Schengen, concluirá a sua fase de implementação em 9 de abril, sendo obrigatório que os Estados-membros registrem 100% dos cidadãos não pertencentes à UE até 31 de março.

A implementação "está terminando precisamente no pico das viagens durante as férias da Páscoa", alertaram a Associação Europeia de Aeroportos ACI Europe e a Associação da Indústria Aérea A4E em declaração conjunta divulgada hoje.

União Europeia UE companhias aéreas atraso voos alerta
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