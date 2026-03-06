logo ebc
Passageiros de cruzeiro retido em Dubai começam a voltar pra casa

Informação é da empresa MSC Cruzeiros, dona do navio MSC Euribia
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 18:24
São Luís
Brasília (DF), 03/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Navio MSC Euribia. Foto: MSC Cruzeiros/Divulgação
Os passageiros retidos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde o último sábado (28), incluindo um grupo de brasileiros, começaram a voltar para a casa em voos fretados e regulares. A informação é da empresa MSC Cruzeiros, dona do navio de cruzeiro MSC Euribia, onde os passageiros viajavam.

"A MSC Cruzeiros organizou voos para mais de 1.500 hóspedes que estavam a bordo do MSC  Euribia, em Dubai, para que pudessem deixar a região. Até o momento, sete voos transportando hóspedes da MSC Cruzeiros já partiram da região", diz a empresa em nota divulgada nesta sexta-feira (6).

Segundo o comunicado, há voos fretados pela MSC Cruzeiros, voos com assentos garantidos em parceria com  a Emirates e a Flydubai, em voos comerciais regulares, além de alguns voos organizados pelos governos.

Os hóspedes estão sendo repatriados para diversos destinos, incluindo Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Brasil.

O grupo, que participava de um cruzeiro marítimo, deveria ter embarcado de volta ao Brasil no domingo (1º), mas devidos aos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, o espaço aéreo em diversos países da região foi fechado, impedindo o retorno.

O MSC Euribia, que transporta cerca de 5 mil passageiros, permanece atracado em um porto local “até novo aviso” por determinação de segurança das autoridades de segurança regionais e internacionais. “A situação a bordo está tranquila, e nossos hóspedes e tripulantes estão confortáveis e bem assistidos", diz a MSC. 

Em razão do conflito, a empresa cancelou o próximo cruzeiro do MSC Euribia com partida de Dubai em 7 de março; Doha, no Catar, em 8 de março; e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em 11 de março.

Juliana Andrade
