logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Patrimônio Unesco, Palácio de Golestan em Teerã é danificado em ataque

Organização pede proteção dos sítios históricos
Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 15:10
Brasília
Debris outside at the historical monument Golestan Palace after it was damaged in an Israeli and U.S. strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 3, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
© Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS - Proibido reprodução

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) emitiu comunicando manifestando preocupação com os danos causados ao Palácio de Golestan, considerado Patrimônio Mundial, que teria sido danificado após um ataque aéreo à Praça Arag, em Teerã, capital do Irã. 

A organização informou que monitora a situação do patrimônio cultural no país e em toda a região e comunicou às partes envolvidas nos ataques as coordenadas geográficas dos locais inscritos na Lista do Patrimônio Mundial "a fim de evitar qualquer dano potencial".

"A Unesco recorda que os bens culturais são protegidos pelo direito internacional, especialmente pela Convenção de Haia de 1954 para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, incluindo seu mecanismo de proteção reforçada", destacou o comunicado. 

Um dos mais antigos dos monumentos históricos de Teerã, o suntuoso Palácio de Golestan é considerado uma obra-prima da era do Império Cajar. Ao longo do tempo, integrou antigas tradições persas de artesanato e arquitetura com influências ocidentais. Foi a sede do governo da família Cajar, que chegou ao poder em 1779 e fez de Teerã a capital do país.

Debris at the historical monument Golestan Palace after it was damaged in an Israeli and U.S. strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 3, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Um dos mais antigos dos monumentos históricos de Teerã, o suntuoso Palácio de Golestan. Foto: REUTERS/Proibido reprodução


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda o conflito

Pela segunda vez em oito meses, Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã em meio às negociações sobre o programa nuclear e balístico do país persa. A ofensiva mais recente teve início no último sábado (28), quando EUA e Israel bombardearam a capital Teerã

Foram confirmadas mortes de autoridades do país persa, como o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad.

O Irã, por sua vez, disparou mísseis contra países árabes do Golfo com presença militar dos Estados Unidos, como Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. 

Ainda no primeiro governo Trump, os EUA abandonaram o acordo firmado em 2015, sob o governo de Barack Obama, para inspeção internacional do programa nuclear iraniano. Israel e EUA sempre acusaram Teerã de buscar armas nucleares.

Os iranianos, por sua vez, defendem que o programa é para fins pacíficos e se colocavam à disposição para inspeções internacionais. 

Por outro lado, Israel, mesmo acusado de ter bombas atômicas, nunca permitiu qualquer inspeção internacional do seu programa nuclear. 

Ao assumir seu segundo mandato em 2025, Trump iniciou nova ofensiva contra Teerã exigindo, além do desmantelamento do programa nuclear, o fim do programa de mísseis balísticos de longo alcance e do apoio a grupos de resistência a Israel como o Hamas, na Palestina, e Hezbollah, no Líbano.

Relacionadas
Debris of a NATO air defence system that intercepted a missile launched from Iran is seen in Dortyol, in southern Hatay province, Turkey, March 4, 2026 in this screengrab from video. Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.
Irã sinaliza levar guerra “ao limite” após míssil chegar à Turquia
Área destruída no sul do Líbano 28/11/2024 REUTERS/Adnan Abidi
Israel determina retirada de grande parte do sul do Líbano
Rescue teams search for survivors after a building collapsed in Tripoli, Lebanon, February 8, 2026. REUTERS/Omar Ibrahim
Conflito no Oriente Médio pode alterar mercado de óleo e gás
Edição:
Aline Leal
Ataque no Irã Conflito no Oriente Médio Irã Israel EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil é superado pela China na prorrogação do primeiro de dois amistosos antes do Pré-Mundial - em 04/03/2026
Esportes Basquete: Brasil luta, mas perde para China antes do Pré-Mundial
qua, 04/03/2026 - 16:16
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Banco Master/Divulgação
Justiça Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio em São Paulo
qua, 04/03/2026 - 15:58
Brasília (DF), 27/12/2026 - Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, durante entrevista com a TV Brasil e Agência Brasil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Março de luta: ações intensificam combate à violência contra a mulher
qua, 04/03/2026 - 15:45
Brasília (DF), 22/08/2023, Carro elétrico sendo carregado em ponto recarga em Brasília. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia Emplacamentos de veículos avançaram em fevereiro, aponta Fenabrave
qua, 04/03/2026 - 15:32
Sessão da Segunda Turma do STF Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Turma de Toffoli no STF vai decidir se referenda prisão de Vorcaro
qua, 04/03/2026 - 15:16
Debris outside at the historical monument Golestan Palace after it was damaged in an Israeli and U.S. strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 3, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Internacional Patrimônio Unesco, Palácio de Golestan em Teerã é danificado em ataque
qua, 04/03/2026 - 15:10
Ver mais seta para baixo