Pelo menos 30 mil pessoas ficam deslocadas no Líbano

Informação foi divulgada por agências da ONU
Emma Farge e Olivia Le Poidevin - Repórteres da Reuters*
Publicado em 03/03/2026 - 10:16
Genebra
Pelo menos 30 mil pessoas deslocadas buscaram proteção em abrigos no Líbano desde que as hostilidades entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nesta semana, informou a agência das Nações Unidas para refugiados nesta terça-feira (3).

Os militares israelenses têm realizado ataques aéreos em todo o Líbano desde ontem, depois que o Hezbollah disparou foguetes contra Israel no domingo (1º) à noite, em reação aos ataques dos Estados Unidos (EUA) e de Israel contra o Irã.

“Estimativas conservadoras sugerem que quase 30 mil pessoas foram acolhidas e registradas em abrigos coletivos”, disse o porta-voz do Acnur, Babar Baloch.

“Muitos outros dormiram em seus carros à beira das estradas ou ainda estavam presos em engarrafamentos”, acrescentou.

O número de pessoas deslocadas aumentará muito mais, e até agora 21 abrigos foram abertos pelo governo libanês, afirmou o Programa Mundial de Alimentos da ONU.

Também houve um aumento no número de refugiados sírios que se mudaram do Líbano de volta para a Síria, disse o Acnur, acrescentando que estava implementando um plano de contingência para o caso de possível influxo adicional.

O Líbano tem a maior concentração de refugiados per capita do mundo, abrigando cerca de 1,5 milhão de sírios entre uma população de cerca de 4 milhões de libaneses.

Mais de 6 milhões de sírios fugiram após o início do conflito na Síria em 2011, com a maioria indo para a Turquia, o Líbano e a Jordânia.

Crianças em áreas residenciais do Líbano estão sendo colocadas em perigo imediato pelos ataques aéreos israelenses. Sete foram mortas e 38 ficaram feridas desde segunda-feira, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef.

“Cada nova escalada amplia o círculo de danos. Áreas residenciais, escolas e infraestruturas críticas estão sendo afetadas”, declarou o porta-voz do Unicef, Ricardo Pires.

Conflito no Oriente Médio guerra Irã/EUA/Israel Líbano Deslocados
