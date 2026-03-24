Pelo menos 34 morrem na queda de avião militar na Colômbia

Aeronave estava com 121 pessoas a bordo e caiu após decolagem

Luis Jaime Acosta e Iñigo e Alexander e Sarah Morland - repórteres da Reuters

Pelo menos 34 soldados morreram nesta segunda-feira na queda de um avião militar Hércules C-130 que, com 121 pessoas a bordo, caiu no sul da Colômbia após decolar de um aeroporto na selva amazônica, informaram autoridades governamentais locais e fontes do Exército.

O acidente, o mais catastrófico da história recente da aviação militar colombiana, ocorreu próximo ao município de Puerto Leguízamo, no departamento de Putumayo, na fronteira com o Peru.

"Infelizmente, a informação é de que 34 pessoas morreram", disse o prefeito de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, à Reuters por telefone.

O governador do departamento de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informou um número semelhante ao Noticias Caracol, enquanto duas fontes do Exército também disseram que 34 pessoas perderam a vida.

O presidente Gustavo Petro disse horas antes em sua conta no X que 83 militares ficaram feridos na queda do avião Hércules da Força Aeroespacial Colombiana que decolou de Puerto Leguízamo transportando tropas da Força Pública para Puerto Asís e caiu por causas que as autoridades investigam.

Imagens divulgadas pela emissora local BluRadio mostraram grossas nuvens de fumaça saindo dos destroços. Um vídeo mostrava o avião indo em direção ao solo poucos segundos após a decolagem.

Modernização das Forças Armadas

Um porta-voz da empresa de defesa norte-americana Lockheed Martin disse que a empresa estendeu suas condolências às pessoas afetadas pelo acidente e que estava comprometida em ajudar a Colômbia na investigação do incidente.

No X, Petro criticou os obstáculos burocráticos por atrasar seus planos de modernizar as Forças Armadas.

"Não permitirei mais atrasos; são as vidas de nossos jovens que estão em jogo", disse ele. "Se os funcionários administrativos civis ou militares não estiverem à altura desse desafio, eles devem ser removidos."

Vários candidatos à eleição presidencial de 31 de maio na Colômbia expressaram condolências às famílias dos soldados feridos nas redes sociais e pediram uma investigação.

O comandante-geral das Forças Armadas da Colômbia, Hugo López, prometeu responder com "o máximo de responsabilidade, humanidade e transparência".

Os aviões Hércules C-130 foram lançados pela primeira vez na década de 1950 e a Colômbia adquiriu seus primeiros modelos no final da década de 1960. Mais recentemente, o país modernizou alguns C-130 mais antigos com modelos mais novos enviados pelos EUA, de acordo com uma lei que permite a transferência de equipamentos militares usados ou excedentes.

Os detalhes do avião envolvido no acidente não estavam imediatamente disponíveis.

No final de fevereiro, outro Hércules C-130 pertencente à Força Aérea Boliviana caiu na populosa cidade de El Alto, por pouco não atingindo um quarteirão residencial.

Mais de 20 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas, e as cédulas de dinheiro da carga do avião se espalharam pela cidade, provocando confrontos entre os moradores e as forças de segurança.

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