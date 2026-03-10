logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Petrobras diz que pode reduzir impacto da alta do petróleo no Brasil

Guerra no Irã tem elevado os preços do barril no mercado global
Lucas Pordeus León – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 10:06
Brasília
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras informou que pode reduzir o impacto da alta do petróleo no Brasil ao mesmo tempo que mantém a rentabilidade da companhia.

“Em um cenário em que guerras e tensões geopolíticas ampliam a volatilidade do mercado internacional de energia, a Petrobras reafirma seu compromisso com a mitigação desses efeitos sobre o Brasil”, disse a estatal, em nota encaminhada à Agência Brasil.

A Petrobras acrescentou que é possível reduzir os efeitos da inflação global em decorrência da alta do petróleo porque a empresa passou a considerar, em sua estratégia comercial, “as melhores condições de refino e logística”.

“O que nos permite promover períodos de estabilidade nos preços ao mesmo tempo que resguarda a nossa rentabilidade de maneira sustentável. Essa abordagem reduz a transmissão imediata das variações internacionais para o mercado brasileiro”, diz o comunicado.  

A Petrobras acrescentou que, por questões concorrenciais, não pode antecipar decisões, mas que segue comprometida com atuação “responsável, equilibrada e transparente para a sociedade brasileira”


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Alta do petróleo

A guerra no Irã, e o fechamento do Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, por onde trafegam cerca de 25% do petróleo mundial, tem elevado o preço do barril no mercado global, chegando a US$ 120 na segunda-feira (9).

Porém, após o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos (EUA), afirmar que a guerra estaria próxima do fim, os preços voltaram a cair, e hoje o barril Brent é comercializado abaixo dos USS 100, porém ainda acima dos cerca de US$ 70, valor médio antes do conflito.

Após o fechamento dos mercados, Trump voltou a ameaçar o Irã ontem com ataques “vinte vezes mais forte” que “tornarão praticamente impossível a reconstrução do Irã como nação” caso Teerã continue bloqueando o Estreito de Ormuz.

Política de preços 

A diretora técnica do Instituto de Estudos Estratégicos em Petróleo (Ineep), Ticiana Álvares, destaca que a capacidade da Petrobras de mitigar, ao menos em parte, os efeito da alta do petróleo é possível porque a companhia abandonou, em 2023, a política de paridade do preço internacional (PPI). Essa política determinava a revenda de acordo com os preços globais.

“A política da Petrobras acompanhava 100% a trajetória dos preços internacionais. Essa política modificou e agora leva em consideração fatores internos, que é essa margem de manobra que a Petrobras tem”, disse a especialista.

Apesar dessa margem de manobra, Ticiana acrescentou que a ação da Petrobras tem efeito limitado e temporário, em especial, porque o Brasil ainda é um grande importador de derivados, como gasolina e diesel, além de ter refinarias privatizadas.  

“A refinaria da Bahia, a Rlam, foi privatizada. Logo, você tem menos mecanismos de segurar o preço dessas refinarias que foram privatizadas do que, por exemplo, a Petrobras tem”, finalizou.

 

Relacionadas
FILE PHOTO: Petróleo A pump jack operates near a crude oil reserve in the Permian Basin oil field near Midland, Texas, U.S. February 18, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo
Guerra no Irã: preço do petróleo salta 7% e chega a recorde desde 2022
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
Alta do petróleo mobiliza potências do G7 em meio à guerra no Irã
Edição:
Denise Griesinger
Ataque no Irã Conflito no Oriente Médio Petróleo Petrobras
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fumaça sobe após ataque de Israel a Beirute, no Líbano 04/03/2026 REUTERS/Claudia Greco
Internacional Ações de Israel no Líbano deslocam 667 mil pessoas em uma semana
ter, 10/03/2026 - 12:10
Real Moeda brasileira, dinheiro
Economia Brasileiros sacaram em janeiro R$ 403,29 milhões esquecidos em bancos
ter, 10/03/2026 - 12:04
Brasília (DF) 10/01/2025 - Inflação oficial do país em 2024 é de 4,83%, acima do limite da meta Percentual é o mais alto desde 2022 (5,79%) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Pão de Açúcar anuncia acordo para renegociar dívida de R$ 4,5 bilhões
ter, 10/03/2026 - 11:55
Rio de Janeiro (RJ) - Apoio do Instituto Phi para preparação de alunos em vulnerabilidade entrarem na universidade Foto: PHI/Divulgação
Educação Prouni 2026: prazo para entrega de documentos termina nesta sexta
ter, 10/03/2026 - 11:45
Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram
Geral Corpo de PM baleada tem marcas no pescoço, diz advogado da família
ter, 10/03/2026 - 11:10
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Geral Inmet emite alerta de perigo para temporais em todo o país
ter, 10/03/2026 - 10:51
Ver mais seta para baixo