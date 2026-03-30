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Internacional

Petroleiro russo chega a Cuba; Moscou promete ficar ao lado de Havana

Com bloqueio dos EUA, ilha não recebe combustível há três meses
Vladimir Soldatkin e Dmitry Antonov*
Publicado em 30/03/2026 - 15:12
Moscou
Pessoas se reúnem para pegar água em caminhão-pipa em Havana 19/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
© Reuters/Norlys Perez/Proibida reprodução
Reuters

A Rússia informou nesta segunda-feira (30) que um navio petroleiro transportando 100 mil toneladas métricas de petróleo bruto havia chegado a Cuba e que Moscou ficará ao lado de Havana trabalhando para a chegada de mais suprimentos, apesar do bloqueio dos Estados Unidos à ilha governada pelo regime comunista.

Os EUA cortaram as exportações de petróleo da Venezuela para Cuba após a derrubada do presidente venezuelano Nicolás Maduro em 3 de janeiro, e o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas punitivas a qualquer outro país que enviasse petróleo bruto para Cuba.

No domingo (29), no entanto, Trump sinalizou que estava revertendo o curso e expressou simpatia pela necessidade de energia do povo cubano.

O petroleiro Anatoly Kolodkin estava esperando para descarregar no porto de Matanzas, informou o Ministério dos Transportes da Rússia.

O Kremlin disse que havia levantado a questão do navio-tanque durante as conversas com os EUA, mas que a Rússia sente que tem o dever de apoiar os "amigos" em Cuba.

"Essa questão foi de fato levantada com antecedência durante os contatos com nossos parceiros norte-americanos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

Cuba não recebe um petroleiro há três meses, de acordo com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e sua crise energética causou apagões em todo o país de 10 milhões de habitantes. As autoridades de saúde dizem que a crise aumentou o risco de mortalidade de pacientes com câncer, especialmente crianças.

Cuba tornou-se dependente do petróleo da União Soviética após sua revolução comunista em 1959, e precisa de óleo combustível e diesel importados para gerar energia.

Perguntado se outras remessas russas seriam feitas, Peskov disse:

"Na situação desesperadora em que os cubanos se encontram agora, isso, é claro, não pode nos deixar indiferentes, portanto, continuaremos a trabalhar nisso".

Os dados de rastreamento de navios da LSEG mostraram que o navio-tanque russo havia deixado o porto russo de Primorsk, no Mar Báltico, em 8 de março, e agora estava se movendo ao longo da costa norte de Cuba.

*Reportagem adicional de Marina Bobrova e Gleb Stolyarov

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