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Internacional

Pezeshkian pede atuação do Brics para deter agressão contra o Irã

Pedido do presidente iraniano foi postada no X pela embaixada na India
Ananya Palyekar - Reuters
Publicado em 21/03/2026 - 16:13
Bengaluru (Índia)
Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian 12/06/2025 Site da Presidência do Irã/WANA/Divulgação via REUTERS
© Iran's Presidential website/divulgação via Reuters
Reuters

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse neste sábado (21) que é preciso haver uma "cessação imediata" do que ele descreveu como agressão EUA-Israel para acabar com a guerra e com o conflito regional mais amplo, informou a embaixada do Irã na Índia em uma postagem no X.

Pezeshkian conversou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, por telefone, no início do dia.

Pezeshkian disse a Modi que deve haver garantias para evitar a recorrência de tal "agressão" no futuro. Ele também pediu ao bloco Brics das economias emergentes que desempenhe um papel independente para impedir agressão contra o Irã.

Brasília (DF), 08/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em cerimônia oficial no Palácio da Alvorada. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, condenou os ataques à infraestrutura crítica no Oriente Médio Foto-arquivo: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente iraniano propôs uma estrutura de segurança regional composta por países da Ásia Ocidental para garantir a paz sem interferência estrangeira, de acordo com a embaixada do país na Índia.

Em uma postagem separada no X no início deste sábado, Modi disse que condenou os ataques à infraestrutura crítica no Oriente Médio na discussão com Pezeshkian.

O primeiro-ministro indiano reiterou ainda a importância de proteger a liberdade de navegação e garantir que as rotas marítimas permaneçam abertas e seguras.

*Proibida a reprodução deste conteúdo

 

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