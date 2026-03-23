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Internacional

Piloto e copiloto morrem em colisão em aeroporto de Nova York

Avião da Air Canada se chocou com um veículo dos bombeiros
Lusa*
Publicado em 23/03/2026 - 06:58
Nova York
Lusa

O piloto e o copiloto morreram após a colisão, nesse domingo (22), de um avião com um veículo de combate a incêndios no aeroporto LaGuardia, em Nova York, anunciaram vários meios de comunicação norte-americanos, incluindo a ABC.

A emissora informou que 13 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 11 passageiros e as duas que se encontravam no veículo.

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto nova-iorquino, informou anteriormente a imprensa local.

Ainda de acordo com meios de comunicação social locais, a colisão ocorreu na pista quatro, quando a aeronave CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava aterrissando.

"Os protocolos de intervenção de emergência foram imediatamente ativados" e "o aeroporto encontra-se fechado para facilitar a intervenção e permitir uma investigação aprofundada", disse a autoridade aeroportuária.

A agência norte-americana de segurança nos transportes (NTSB) anunciou ter mobilizado imediatamente uma equipe para investigar o acidente.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

acidente aéreo Nova York aeroporto Air Canada mortes
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