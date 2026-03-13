logo ebc
Sob bombas, multidões vão às ruas no Irã em apoio aos palestinos

Dia de Al-Quds ocorre anualmente no Irã desde 1979
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/03/2026 - 11:15
Iranians take part in a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 13, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Majid Asgaripour/Proibida reprodução

Em meio a guerra de Israel e dos Estados Unidos (EUA) contra o Irã, multidões foram às ruas em diversas cidades do país persa, nesta sexta-feira (13), para a chamada Marcha Internacional do Dia de Al-Quds (Jerusalém). O evento anual presta homenagem à causa palestina, ocorrendo sempre no último dia do Ramadã, que é o mês sagrado dos mulçumanos.

Durante a manifestação, fortes explosões foram relatadas na capital iraniana. A emissora Al Jazeera Arabic noticiou um ataque aéreo a poucos metros de uma concentração de manifestantes em Teerã. Israel informou que bombardeou mais de 200 alvos no oeste e centro do Irã em 24 horas.

Smoke rises following an explosion during a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 13, 2026. Elahe Asiabai/Fars News/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Uma pessoa morreu, vítima de estilhaços de bomba em Teerã -  Foto: Reuters/Elahe Asiabai/Proibida reprodução

A mídia estatal iraniana noticiou que uma pessoa morreu vítima de estilhaços de bomba em Teerã. Em um dos vídeos, é possível ver a multidão gritando “Deus é grande” com uma enorme torre de fumaça ao fundo. Manifestantes carregam bandeiras do Irã, da Palestina e imagens do novo Líder Supremo Mojtaba Khamenei.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Altas autoridades do país foram fotografadas ou filmadas caminhando em meio às pessoas, como o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, o ministro das relações exteriores, Abbas Araghchi, e o chefe do Conselho Nacional de Segurança Nacional, Ali Larijani

“O Dia de Quds é uma manifestação de apoio à causa palestina e em defesa dos povos livres do mundo. Convido o querido povo do país a demonstrar mais entusiasmo do que nos últimos dias, participando ativamente no terreno e frustrando os inimigos do Irã”, disse o presidente Pezeshkian nas redes sociais antes dos atos.

 A emissora Press TV, do Irã, mostrou vídeos de protestos onde é possível ver milhares de pessoas em cidades importantes como Teerã, Mashhad, Arak, Malayer, Isfahan, Karaj, Kerman e Ahvaz. Os veículos oficiais iranianos dizem que os atos ocorreram em centenas de cidades e vilas.

Security personnel stand guard as Iranians take part in a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan in Tehran, Iran, March 13, 2026. REUTERS/Alaa Al Marjani
Dia de Quds é uma manifestação de apoio à causa palestina e em defesa dos povos livres do mundo, disse o presidente Pezeshkian nas redes sociais- Foto: Reuters/Alaa Al-Marjani/Proibida reprodução

O Ministério da Saúde do Irã calcula que mais de 1,3 mil pessoas já morreram no país devido a guerra, com mais de 10 mil feridos. 

Dia de Al-Quds

O Dia Internacional de Al-Quds foi instituído em 1979 pelo líder da Revolução Islâmica do Irã, Ruhollah Khomeini, poucos meses após o trinfo do movimento que derrubou o regime monárquico do xá Rexa Pahlavi, apoiada pelos EUA e Inglaterra.

O Dia de Al-Quds ocorre também em outros países, em especial, os de maioria mulçumana.

Desde a Revolução Islâmica, o Irã tem sido um dos principais apoiadores da causa palestina e crítico da política de Israel e dos EUA no Oriente Médio, fornecendo apoio a grupos armados palestinos como Hamas e Jihad Islâmica. Esse apoio é uma das justificativas para a agressão contra o país persa. 

 

Edição:
Maria Claudia
