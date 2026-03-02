Trump ordenou ataque ao Irã para impedir programa nuclear e de mísseis

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (2) que ordenou aos militares dos EUA que atacassem o Irã para impedir o desenvolvimento nuclear de Teerã e um programa de mísseis balísticos, prometendo continuar a guerra pelo tempo que for necessário.

Ele disse, sem apresentar provas, que a ameaça do Irã era iminente quando tomou a decisão de ordenar os ataques. Os ataques mataram o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, afundaram navios de guerra iranianos e atingiram mais de 1.000 alvos até agora.

“Esta era nossa última e melhor chance de atacar... e eliminar as ameaças intoleráveis representadas por este regime doentio e sinistro”, disse ele em um evento na Sala Leste da Casa Branca.

Trump estava de volta à Casa Branca após um fim de semana na Flórida e os comentários foram suas declarações mais extensas sobre a guerra, além de duas mensagens em vídeo e uma série de breves entrevistas por telefone com repórteres no fim de semana, que apresentaram às vezes objetivos contraditórios sobre o conflito.

Trump, que há muito defendia o fim do envolvimento dos EUA em guerras no exterior, disse que a campanha militar estava adiantada em relação ao cronograma, sem fornecer detalhes. Ele disse que a campanha norte-americana estava projetada para durar de quatro a cinco semanas, mas que poderia se prolongar.

“Temos as Forças Armadas mais fortes e poderosas do mundo, de longe, e vamos vencer facilmente. Já estamos substancialmente à frente de nossas projeções de tempo. Mas seja qual for a duração, tudo bem. O que for preciso”, disse ele.

“Desde o início, projetamos quatro a cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito além disso”, disse ele.

Uma premissa central da luta era impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear, o que Teerã nega estar fazendo, e impedir seu programa de mísseis balísticos de longo alcance, disse Trump.

“Um regime iraniano armado com mísseis de longo alcance e armas nucleares seria uma ameaça intolerável para o Oriente Médio, mas também para o povo americano”, disse o presidente norte-americano.

A afirmação de Trump de que o Irã em breve teria mísseis balísticos capazes de atingir os Estados Unidos não é corroborada por relatórios de inteligência norte-americanos e parece ser exagerada, informou a Reuters na semana passada, citando três fontes familiarizadas com os relatórios.

Trump disse que as forças norte-americanas destruíram 10 navios iranianos — “eles estão no fundo do mar” — e expressou confiança sobre o andamento da campanha.

“Hoje, os militares dos Estados Unidos continuam a realizar operações de combate em larga escala no Irã para eliminar as graves ameaças que esse terrível regime terrorista representa para a América”, disse Trump.

Ele disse que os objetivos da guerra incluíam aniquilar a marinha iraniana e o objetivo de longa data dos EUA de impedir o Irã de apoiar grupos militantes em outras partes da região.

Trump destacou a perda de quatro militares norte-americanos na luta até o momento, acrescentando: “Em memória deles, continuamos esta missão com determinação feroz e inflexível para esmagar a ameaça que este regime terrorista representa para o povo americano”.

