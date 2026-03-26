Trump suspende ataques às usinas de energia do Irã até 6 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que faria uma pausa nos ataques às usinas de energia do Irã por 10 dias, a pedido de Teerã, e afirmou que as negociações com o Irã estavam indo "muito bem", embora uma autoridade iraniana tenha rejeitado uma proposta dos Estados Unidos para encerrar quase quatro semanas de combates como "unilateral e injusta".

Trump fez o comentário em uma postagem no Truth Social logo após ameaçar, durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, aumentar a pressão sobre o Irã se este não fizesse um acordo.

"De acordo com a solicitação do governo iraniano... estou pausando o período de destruição das usinas de energia em 10 dias até segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h, horário do leste dos EUA", disse Trump na postagem.

"As conversações estão em andamento e, apesar das declarações errôneas em contrário da Mídia Fake News e de outros, elas estão indo muito bem", disse ele.

A guerra, que já dura quase quatro semanas, interrompeu maciçamente o transporte marítimo de petróleo, fazendo com que os preços do produto subissem quase 40%. Os preços dos fertilizantes à base de nitrogênio, essenciais para a produção de alimentos, aumentaram em quase 50%.

Apesar da avaliação otimista de Trump, o Irã continuou a retaliar os ataques norte-americanos e israelenses, atingindo Israel e bases norte-americanas; também atacou os países do Golfo Pérsico e bloqueou efetivamente as exportações de combustível do Oriente Médio pelo Estreito de Ormuz.

Durante a reunião na Casa Branca, Trump disse que os EUA se tornariam o "pior pesadelo" da República Islâmica se ela não cumprisse as exigências dos EUA, que incluem a abertura do estreito e o fim do programa nuclear de Teerã. Ele disse que assumir o controle do petróleo do Irã era uma opção, mas não deu detalhes.

A autoridade iraniana disse à Reuters que uma proposta de 15 pontos dos EUA, transmitida a Teerã pelo Paquistão, foi analisada em detalhes na quarta-feira por autoridades seniores iranianas e pelo representante do líder supremo do Irã. Embora eles achassem que a proposta servia apenas aos interesses dos EUA e de Israel, a diplomacia não havia terminado, disse a autoridade.

Trump disse durante a reunião de gabinete na Casa Branca: "Eles agora têm a chance, ou seja, o Irã, de abandonar permanentemente suas ambições nucleares e aderir a um novo caminho a seguir".

"Veremos se eles querem fazer isso. Se não quiserem, seremos o pior pesadelo deles. Nesse meio tempo, continuaremos a destruí-los."

O petróleo saltou para US$108 por barril nesta quinta-feira e os mercados de ações caíram devido ao pessimismo renovado sobre as perspectivas de cessar-fogo, já que os setores globais de plásticos, tecnologia, varejo e turismo enfrentavam dificuldades com o impacto. Mas a publicação de Trump na mídia social impulsionou o dólar no final do dia.

Estreito de Ormuz é questão crucial

Trump sugeriu nesta quinta-feira que o Irã deixou 10 navios petroleiros navegarem pelo Estreito de Ormuz como um gesto de boa vontade nas negociações, incluindo alguns navios com bandeira do Paquistão.

O presidente enviou milhares de soldados para o Oriente Médio, alguns dos quais já chegaram, gerando expectativas de uma invasão terrestre, embora os detalhes permaneçam escassos.

Uma nota vista pela Reuters na terça-feira, enviada à Organização das Nações Unidas pelo Irã, dizia que "embarcações não hostis" poderiam transitar pelo estreito se coordenassem com as autoridades iranianas.

Um petroleiro tailandês passou pelo estreito após coordenação diplomática com o Irã, e a Malásia disse que suas embarcações também estavam sendo autorizadas a transitar, em um sinal de que as restrições estavam diminuindo para alguns países. O Irã seria receptivo a qualquer solicitação da Espanha relacionada ao estreito, disse sua embaixada em Madri, na primeira oferta desse tipo a um país da UE.

Uma ex-autoridade sênior dos EUA disse que o Irã, cuja liderança foi morta em grande parte na guerra, provavelmente sentiu que precisava infligir mais dor para impedir futuros ataques.

"Estamos muito longe de uma negociação real e potencial com os iranianos nesta fase", disse essa ex-autoridade, acrescentando que Trump precisaria decidir em breve se usaria a força para abrir o Estreito.

O enviado especial de Trump Steve Witkoff confirmou que os EUA enviaram uma "lista de ação de 15 pontos" como base para as negociações para acabar com a guerra. Ela inclui exigências que vão desde o desmantelamento do programa nuclear do Irã até a contenção de seus mísseis e a entrega efetiva do controle do estreito, de acordo com fontes e reportagens.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão disse que "conversações indiretas" entre os EUA e o Irã estavam ocorrendo por meio de mensagens transmitidas por Islamabad, com outros países, incluindo a Turquia e o Egito, também apoiando os esforços de mediação.

Quaisquer conversações, se ocorrerem, provavelmente serão muito difíceis, dadas as posições apresentadas por ambos os lados.

O Irã endureceu sua posição desde o início da guerra, exigindo garantias contra futuras ações militares, compensação por perdas e controle formal do estreito, segundo fontes iranianas.

O Irã também disse a intermediários que o Líbano deve ser incluído em qualquer acordo de cessar-fogo, disseram fontes regionais.

Trump não identificou com quem os EUA estão negociando no Irã, com muitas autoridades de alto escalão entre as milhares de pessoas mortas na guerra em todo o Oriente Médio.

Israel retirou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e o presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, de sua lista de alvos depois que o Paquistão pediu a Washington que pressionasse Israel a não mirar neles, disse à Reuters uma fonte paquistanesa com conhecimento das discussões. Um porta-voz militar israelense não quis comentar.

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