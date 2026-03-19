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Internacional

Ucrânia: negociações de paz estão paralisadas em meio à guerra no Irã

Trump diz que esforços para resolver conflito têm sido uma decepção
Guy Faulconbridge e Dmitry Antonov - Repórteres da Reuters*
Publicado em 19/03/2026 - 10:24
Moscou
A view shows a residential area heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine in Odesa November 17, 2024. Reuters/Nina Liashonok/Proibida reprodução
© Reuters/Nina Liashonok/Proibida reprodução
Reuters

 O Kremlin informou nesta quinta-feira (19) que as negociações entre Washington, Moscou e Kiev para acabar com a guerra na Ucrânia estão em pausa após o início da guerra no Irã.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, prometeu acabar com a guerra na Ucrânia em seu retorno à Casa Branca, mas disse que os esforços para resolver o conflito têm sido uma de suas maiores decepções.

O jornal Izvestia informou, em matéria de primeira página, que o Kremlin havia confirmado uma pausa nas negociações sobre a Ucrânia e que a guerra no Oriente Médio poderia levar Kiev a um compromisso.

"Essa é uma pausa situacional, por razões óbvias", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres quando perguntado sobre a reportagem do Izvestia.

Peskov afirmou que assim que "os parceiros norte-americanos" possam prestar mais atenção aos assuntos ucranianos, Moscou espera que a pausa termine e que uma nova rodada de negociações possa ocorrer.

O Izvestia disse que as conversas sobre cooperação econômica e de investimentos com os Estados Unidos, lideradas pelo enviado presidencial Kirill Dmitriev, continuariam.

Ucrânia e Rússia, que invadiu sua vizinha em 2022, mantiveram conversações na Turquia no ano passado e realizaram sessões com mediação dos EUA em Abu Dhabi e Genebra este ano. Elas continuam distantes quanto à exigência da Rússia de que a Ucrânia ceda o controle de toda a região de Donetsk.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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