Uma pessoa morre em queda de avião na Colômbia; 77 estão internadas

Aeronave militar caiu após a decolagem em uma região de floresta

Luis Jaime Acosta e Iñigo e Alexander e Sarah Morland - repórteres da Reuters

Pelo menos uma pessoa morreu e 77 outras foram hospitalizadas quando um avião da Força Aérea Colombiana que transportava 125 pessoas caiu logo após a decolagem na região amazônica do sul do país nesta segunda-feira, informaram autoridades.

A situação de mais de 40 pessoas a bordo ainda não foi confirmada, disse o presidente Gustavo Petro em um post no X.

O comandante da Força Aérea Colombiana, Fernando Silva, disse em um vídeo postado nas mídias sociais que o avião transportava 114 passageiros e 11 tripulantes, e que as autoridades ainda estavam investigando a causa do acidente.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, disse mais cedo no X que o acidente aconteceu quando o C-130 Hercules, fabricado pela Lockheed Martin, estava decolando de Puerto Leguízamo, na fronteira com o Peru, para transportar tropas.

Imagens publicadas pela emissora local BluRadio mostraram grossas nuvens de fumaça saindo dos destroços. Um vídeo mostrava o avião indo em direção ao solo poucos segundos após a decolagem. A BluRadio disse que o acidente ocorreu a apenas 3 km de um centro urbano.

Duas fontes militares disseram mais cedo à Reuters que 71 pessoas haviam sido resgatadas dos destroços.

Um porta-voz da empresa de defesa norte-americana Lockheed Martin disse que a empresa estendeu suas condolências às pessoas afetadas pelo acidente e que estava comprometida em ajudar a Colômbia na investigação do incidente.

Modernização das Forças Armadas

Em uma postagem mais cedo no X, Petro criticou os obstáculos burocráticos por atrasar seus planos de modernizar as Forças Armadas.

"Não permitirei mais atrasos; são as vidas de nossos jovens que estão em jogo", disse ele. "Se os funcionários administrativos civis ou militares não estiverem à altura desse desafio, eles devem ser removidos."

Vários candidatos à eleição presidencial de 31 de maio na Colômbia expressaram condolências às famílias dos soldados feridos nas redes sociais e pediram uma investigação.

O comandante-geral das Forças Armadas da Colômbia, Hugo López, prometeu responder com "o máximo de responsabilidade, humanidade e transparência".

Os aviões Hercules C-130 foram lançados pela primeira vez na década de 1950 e a Colômbia adquiriu seus primeiros modelos no final da década de 1960. Mais recentemente, o país modernizou alguns C-130 mais antigos com modelos mais novos enviados pelos EUA, de acordo com uma lei que permite a transferência de equipamentos militares usados ou excedentes.

Os detalhes do avião envolvido no acidente não estavam imediatamente disponíveis.

No final de fevereiro, outro Hércules C-130 pertencente à Força Aérea Boliviana caiu na populosa cidade de El Alto, por pouco não atingindo um quarteirão residencial.

Mais de 20 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas, e as cédulas de dinheiro da carga do avião se espalharam pela cidade, provocando confrontos entre os moradores e as forças de segurança.

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