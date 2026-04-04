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Internacional

Aeronave dos EUA é abatida sobre Irã e piloto está desaparecido

Forças dos dois países continuam à procura do militar
Agência Brasil*
Publicado em 04/04/2026 - 12:25
Brasília
Iran - 13/06/2025 Prédios danificados em Teerã após ataques israelenses na sexta-feira. Foto Agência de Notícias da republica Islâmica.
© Agência de Notícias da republica Islâmica.

Um avião caça dos Estados Unidos foi abatido sobre o Irã e um dos tripulantes está desaparecido em território iraniano. Neste sábado (4), forças dos dois países continuam à procura do militar. As autoridades iranianas pediram que civis fiquem atentos a sobreviventes.

Um representante estadunidense disse à agência de notícias Reuters que os esforços de busca e resgate recuperaram um dos dois tripulantes que se ejetaram da aeronave.

É o primeiro incidente conhecido desse tipo na guerra que já dura mais de um mês, iniciada com os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã no final de fevereiro.

“A perspectiva de que um piloto do país norte-americano esteja vivo e em fuga dentro do Irã aumenta os riscos para os Estados Unidos em um conflito que, de acordo com pesquisas de opinião, tem lutado para conquistar o apoio da população”, informou a Reuters.

“Isso também representa um desafio para as forças armadas dos EUA, que enfrentam o duplo objetivo de tentar salvar a vida de um norte-americano atrás das linhas inimigas e, ao mesmo tempo, proteger qualquer pessoa envolvida em missões de resgate perigosas”, acrescentou a agência.

A aeronave era um caça F-15E com cockpit duplo: um para o piloto e outro para o oficial de sistemas de armas. Não ficou claro qual dos dois militares foi resgatado. A autoridade estadunidense que confirmou o resgate não forneceu detalhes sobre como a operação ocorreu.

A Isna, a agência de notícias Irã, informou que o governador da província iraniana de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, Yadollah Rahmani, prometeu uma condecoração especial a qualquer pessoa que capturasse ou matasse os pilotos inimigos.

O incidente ocorre após as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de levar o Irã “de volta à Idade da Pedra" com bombardeios, incluindo ataques à infraestrutura de energia e às usinas de dessalinização do país. Enquanto isso, as autoridades norte-americanas pressionam Teerã a encerrar a guerra nos termos dos EUA.

*Com informações da agência de notícias Reuters

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Aécio Amado
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