Bispos pedem diálogo após proibição de jornalistas na Casa Rosada

A conferência de bispos católicos da Argentina pediu diálogo em busca de uma solução rápida para a decisão do governo de bloquear a entrada de jornalistas credenciados na Casa Rosada. A declaração dos bispos foi publicada nesta segunda-feira (27).

O arcebispo Jorge Lozano e os jornalistas se reuniram na última sexta-feira (24) e discutiram a necessidade de respeitar o direito ao trabalho e o direito à liberdade de expressão, depois que repórteres foram bloqueados pelo governo do presidente argentino Javier Milei, que alegou espionagem ilegal.

"Esperamos uma solução rápida por meio do diálogo e da compreensão mútua", disse a conferência episcopal da Argentina em comunicado.

Durante a reunião, os jornalistas enfatizaram seus direitos constitucionais de trabalhar, bem como a importância da liberdade de expressão e do acesso à informação para a sociedade.

Lozano e os jornalistas concordaram sobre a importância de eliminar o discurso de ódio, citando o apelo do papa Leão XIV para "desarmar as palavras e deixar de lado as expressões ofensivas".

O governo de Milei bloqueou o acesso dos jornalistas à Casa Rosada na quinta-feira (23), alegando "espionagem ilegal", depois que a rede de televisão TN veiculou imagens gravadas com óculos inteligentes.

A sala de imprensa da Casa Rosada tem funcionado praticamente sem interrupções desde 1940, concedendo acesso aos jornalistas.

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